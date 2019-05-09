Стивен Сигал будет смотреть парад Победы с трибун на Красной площади Москвы

Вместе с супругой он приехал в четверг утром в центр Москвы и проследовал на Красную площадь. Пройдя все проверки, они заняли места на трибуне. Актёр одет в чёрное пальто, на лацкан которого прикреплена георгиевская ленточка. Его супруга также приколола ленточку себе на пиджак.

Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.