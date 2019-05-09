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Стивен Сигал будет смотреть парад Победы с трибун на Красной площади Москвы 

Р-Спорт 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал будет смотреть парад Победы с трибун на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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Вместе с супругой он приехал в четверг утром в центр Москвы и проследовал на Красную площадь. Пройдя все проверки, они заняли места на трибуне. Актёр одет в чёрное пальто, на лацкан которого прикреплена георгиевская ленточка. Его супруга также приколола ленточку себе на пиджак.
Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.
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Шоу-бизнес , Стивен Сигал , МИД , РИА Новости , Москва
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