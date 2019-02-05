Сигал переедет с Рублевки в Краснодар

По данным издания, ранее 66-летний Сигал останавливался вместе с женой и сыном в особняке на Рублевке. Он решил перебраться под Краснодар из-за более теплого и привычного для него климата.

В «Корпорации развития Краснодарского края» заявили, что сейчас занимаются вопросом переезда актера. Они пообещали раскрыть детали 14-15 февраля на форуме в Сочи. Скорее всего, новый дом Сигала будет находиться в Краснодаре или Геленджике.

По информации «СтарХита», Сигал намерен заняться виноделием. Также его привлекут к развитию киноиндустрии в регионе.

В 2016 году Сигал получил гражданство РФ. В 2018-м в МИД России объявили о назначении актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В МИД рассказали, что Сигал займется развитием отношений РФ и США в сфере культуры, искусства, а также общественных и молодежных обменов.