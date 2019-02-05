Сигал переедет с Рублевки в Краснодар 

Американский актер Стивен Сигал решил переехать в Краснодарский край и открыть там бизнес. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении Стивена и «Корпорацию развития Краснодарского края».
По данным издания, ранее 66-летний Сигал останавливался вместе с женой и сыном в особняке на Рублевке. Он решил перебраться под Краснодар из-за более теплого и привычного для него климата.
В «Корпорации развития Краснодарского края» заявили, что сейчас занимаются вопросом переезда актера. Они пообещали раскрыть детали 14-15 февраля на форуме в Сочи. Скорее всего, новый дом Сигала будет находиться в Краснодаре или Геленджике.
По информации «СтарХита», Сигал намерен заняться виноделием. Также его привлекут к развитию киноиндустрии в регионе.
В 2016 году Сигал получил гражданство РФ. В 2018-м в МИД России объявили о назначении актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В МИД рассказали, что Сигал займется развитием отношений РФ и США в сфере культуры, искусства, а также общественных и молодежных обменов.
Должность Сигала не предполагает денежного вознаграждения. В МИД пояснили, что деятельность актера на этом посту можно сравнить с работой послов доброй воли ООН.