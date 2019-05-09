«Подруга на районе»: Ксения Собчак удивила поклонников «негламурным» видом

Телеведущая сама подшутила над своим обликом без макияжа, прически и элегантной одежды. Телеведущая Ксения Собчак с самого старта карьеры на ТВ привлекла к себе внимание умением наградить острым словцом собеседника. Да и над собой известная журналистка и светская львица совсем не прочь подшутить.

Несколько недель назад Ксения Анатольевна побывала в Париже в компании режиссера Константина Богомолова . Последний снял ее в своем дебютном сериале «Содержанки». По слухам, у них может быть тайный роман. Сами герои обсуждения никак не реагируют на домыслы и не выступают ни с опровержениями, ни с подтверждениями, как будто стремясь сохранить интригу как можно дольше.

На этот раз Собчак и Богомолов оказались вместе в Италии, где в настоящее время проходит Венецианский форум мирового искусства. Один из свежих снимков Ксении как раз был сделан в Венеции. На указанном фото телеведущая и редактор глянцевых изданий предстала без косметики и укладки. На ней — коричневая одежда мешковатой формы: берет, палантин, небрежно наброшенное на плечи пальто. «Подруга на районе», — сказал по поводу увиденного продюсер Михаил Друян.