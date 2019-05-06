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«Давайте гасить цинизм»: журналист Кононенко прокомментировал слова Собчак 

Рамблер 40 минут назад
Максим Кононенко отреагировал на слова Ксении Собчак, раскритиковавшей авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево. Журналист призвал своих подписчиков в Telegram бороться с «цинизмом», но впоследствии удалил сообщение.
Ранее Ксения Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что старается не летать на «суперджетах», при том, что путешествовать ей приходится очень много. Журналистка отметила, что официальная версия об ошибке экипажа, приведшей к пожару на борту лайнера в Шереметьево, появилась поскольку «чиновники не во состоянии признать, что сам проект „сухой суперджет“ это дико провальная история».
«Короче просто не летайте этим говном. От слова совсем», — резюмировала Собчак, подчеркнув, что её слова подтвердит любой пилот, который сидел за штурвалом «Су».
По данным издания «Взгляд», на тираду Собчак в своём Telegram-канале отреагировал журналист Максим Кононенко. Мужчина отметил, что о провале проекта Sukhoi Superjet 100 после катастрофы заговорили многие журналисты и эксперты, которые «как шакалы, набросились на тему и грызут». При этом журналист подчеркнул, что большиснтво его коллег делают это исключительно ради «хайпа».
«Бл***, там еще людей даже не опознали. Побойтесь бога, а. Ну давайте как-то гасить цинизм. Всех денег не заработаешь. А спрошено будет», — цитирует «Взгляд» слова Кононенко.
Позже сообщение в Telegram-канале журналиста было удалено.
Комментарии363
Общество , Видео , Максим Кононенко , Ксения Собчак , Аэропорт Шереметьево , Деловая газета "Взгляд"
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