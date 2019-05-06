«Давайте гасить цинизм»: журналист Кононенко прокомментировал слова Собчак

Ранее Ксения Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что старается не летать на «суперджетах», при том, что путешествовать ей приходится очень много. Журналистка отметила, что официальная версия об ошибке экипажа, приведшей к пожару на борту лайнера в Шереметьево, появилась поскольку «чиновники не во состоянии признать, что сам проект „сухой суперджет“ это дико провальная история».

«Короче просто не летайте этим говном. От слова совсем», — резюмировала Собчак, подчеркнув, что её слова подтвердит любой пилот, который сидел за штурвалом «Су».

По данным издания «Взгляд», на тираду Собчак в своём Telegram-канале отреагировал журналист Максим Кононенко. Мужчина отметил, что о провале проекта Sukhoi Superjet 100 после катастрофы заговорили многие журналисты и эксперты, которые «как шакалы, набросились на тему и грызут». При этом журналист подчеркнул, что большиснтво его коллег делают это исключительно ради «хайпа».

«Бл***, там еще людей даже не опознали. Побойтесь бога, а. Ну давайте как-то гасить цинизм. Всех денег не заработаешь. А спрошено будет», — цитирует «Взгляд» слова Кононенко.

Позже сообщение в Telegram-канале журналиста было удалено.