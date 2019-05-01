«Уберите руки от Алсу»

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Хоть 33 завода проголосовали. Пригожин вступился за дочь Алсу 

Рамблер 27 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить нападки на Алсу, которая будет работать в прямом эфире на «Евровидении», объявляя баллы участников конкурса, выставляемые российским жюри, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По мнению Пригожина, Алсу, вокруг которой разразился скандал после победы на детском шоу «Голос» ее 10-летней дочери Микеллы Абрамовой, «ничего плохого не совершила».
Напомним, что за Микеллу в финале шоу проголосовали 56,5% зрителей, это привело к скандалу в Сети. Часть зрителей посчитала, что произошла накрутка голосов. Певицу обвинили в том, что она задействовала ресурсы и возможности семьи, чтобы обеспечить победу в конкурсе своему ребенку.
Муж певицы — банкир Ян Абрамов, отец — бывший топ-менеджер «Лукойла» Ралиф Сафин. Теперь и предстоящая работа Алсу на «Евровидении» вызывает критику.
«Она едет представлять нашу страну. Она была на «Евровидении». Давайте ещё все вместе эту девочку камнями забьём. Где толерантность?» — возмутился Пригожин.
По мнению продюсера, телеведущий Максим Галкин, выразивший свое несогласие с результатами шоу, должен был призвать миллионы своих подписчиков в соцсетях голосовать за понравившегося исполнителя, а «не делать хайп» на сложившейся ситуации.
Заставили? Вскрылась правда о скандале на «Голосе»
Пригожин считает, что любой родитель стремился бы поддержать своего ребенка.
«Даже если она вообще мимо пела трижды — это не повод её забивать ногами, — заявил он. — Если даже 33 завода проголосовали за её дочь — имеют право попросить всех проголосовать. И я бы попросил».
Комментарии111
Шоу-бизнес , Видео , Ралиф Сафин , Максим Галкин , Иосиф Пригожин , Лукойл , Радиостанция "Говорит Москва"
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