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Работников завода заставили голосовать: что стало известно после скандала на «Голосе» 

Рамблер 20 минут назад
Сотрудников завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее — ОАО «Прибор») в Курской области привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале шоу «Голос. Дети», сообщает «Взгляд» со ссылкой на собственные источники.
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Согласно информации, полученной от источников издания, около 500 служащих завода попросили проголосовать за Микеллу Абрамову. Работникам компенсировали расходы и выплатили небольшие бонусы.
Ранее курские СМИ сообщили, что работников «Авиаавтоматики» обязали голосовать за Микеллу Абрамову. Их якобы собрали в офисе в 21.00 в день финала, раздали по три тысячи рублей для отправки 20 СМС в начале и 20 СМС в конце программы. После этого их премировали по 1 тысяче рублей.
Отмечается, что собственниками завода являются бизнесмены из Казани.
Ранее «Московский комсомолец» сообщил о привлечении к голосованию за дочь Алсу сотрудников 11-тысячной группы компаний «Авилон», фирмы «Агрогриб», где работает тысяча человек, и «Агроинвест» с 1,5 тысячным персоналом.
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Шоу-бизнес , Курская Область
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