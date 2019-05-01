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Разин вынес «приговор» Первому каналу 

Рамблер 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать
«Я понял, что на Первом канале главное — деньги. Почему этот проект столько просуществовал? То, что произошло на детском «Голосе», — это отмывание денег. Оно и понятно, нужно кормить 2,5 тысячи сотрудников», — считает Разин, поделившийся своим мнением в беседе с главным редактором Argumenti.ru Андреем Углановым.
По мнению Разина, вся эта ситуация может иметь далеко идущие последствия, так как стала наглядной иллюстрацией социальной несправедливости.
«Случившееся на Первом канале — наглядная иллюстрация того, что если ты богатый, ты должен быть первым», — подчеркнул он.
Он отметил, что в этой ситуации пострадала дочь Алсу, «которая теперь всю жизнь будет ходить с клеймом того, что она купила себе победу», и руководство страны.
«В этой ситуации мне жалко двух людей. Мне жалко Путина, мне жалко дочь Алсу. Это две жертвы. В том, что касается Владимира Владимировича, это подрыв его идей и открытого общества», — заявил продюсер, пояснив, что предполагалось, что такое шоу будет демократичным, в него «дети с нижних слоев могут прийти».
Финал детского шоу «Голос» состоялся на прошлой неделе.
Победительницей стала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ралифа Сафина. За нее проголосовали 56,5% зрителей.
Этот результат привел к скандалу в Сети. Часть зрителей посчитала, что произошла накрутка голосов. Первый канал инициировал проверку смс-голосования.
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Шоу-бизнес , Андрей Разин , Ралиф Сафин , Лукойл , газета "Аргументы недели"
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