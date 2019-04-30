Сильно обеспокоены: владельцы «Голоса» в Европе заинтересовались ситуацией в России

Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос», обеспокоена скандалом вокруг финала российского детского «Голоса», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

В Talpa Media заявили, что Первый канал консультируется с правообладателем относительно вероятной подтасовки результатов голосования, и обе компании относятся к делу очень серьезно.

Компания выскажет свою позицию после того, как Первый канал предоставит ей результаты проведенного расследования, говорится в заявлении.

В финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила 109 тысяч голосов во время sms-голосования и еще 36,5 тысячи по телефону и стала победительницей проекта. Занявший второе место Ержан Максим набрал почти 62,7 тысячи в sms и чуть более 2,16 тысячи голосов по телефону.

Позднее пресс-служба «Первого канала» сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.

Расследование доверили компании Group-IB.