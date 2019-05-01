На защиту дочери Алсу после скандала на «Голосе» встала сестра Гуфа

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу Микеллы Абрамовой после скандала в финале шоу "Голос. Дети", передает "Дни.ру".

"Я читала в СМИ, что родители девочки, певица Алсу и ее муж благодаря своим связям и массовым рассылкам по своим друзьям и знакомым всячески пытались поддержать дочку", — сказала Долматова.

Она подчеркнула, что это было добровольное голосование и ничего нечестного в этом нет. При этом она добавила, что, если бы ее дочь участвовала в таком вокальном конкурсе, она бы всех своих знакомых и подписчиков в соцсетях также попросила, чтобы голосовали именно за ее ребенка.

"Я ничего нечестного в этом не вижу, на самом деле. Девочку травят, и это пугает, что такая ситуация у нас происходит на таком хорошем детском шоу", — заключила Долматова.

Ранее сообщалось, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".