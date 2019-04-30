«Хватает наглости»: Алсу вышла в свет после скандала на «Голосе. Дети» 

Алсу вышла в свет впервые после скандальной победы дочери на шоу «Голос. Дети». Об этом сообщают «7Дней».
26 апреля дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла выиграла шестой сезон «Голоса. Дети». По результатам зрительского смс-голосования 11-летняя певица набрала 56,5% голосов.
На следующий день на фоне разразившегося в соцсетях скандала с «покупкой» победы Первый канал инициировал проверку результатов голосования: по словам гендиректора канала Константина Эрнста, подобного разрыва, «пожалуй, не было никогда».
Алсу до сих пор не комментировала происходящее. Вчера она вышла в свет впервые с тех пор, как скандал начался. В своем инстаграме певица Зара опубликовала фото, на котором позирует с «прекрасной» Алсу и «легендой российской дипломатии» — министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Снимок был сделан перед началом или после окончания собрания Комиссии России по делам ЮНЕСКО. Алсу и Зара являются ее членами, Лавров — председателем.
«Алсу еще хватает наглости светиться после такого позора?!» — гласит один из самых популярных комментариев к публикации Зары.