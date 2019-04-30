Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам

Певица МакSим обратилась к поклонникам после ДТП

Певица Марина Абросимова (МакSим) записала аудиообращение к своим фанатам. Его в Instagram опубликовала PR-директор артистки Маргарита Соколова

Абросимова рассказала, что идет на поправку, выполняет все указания врачей и готовится к возвращению домой.

"Пока еще болит голова и держится температура, но все становится с каждым днем легче. Скучаю", — заявила МакSим.

Певица также поблагодарила поклонников за поддержку и подарки, многие из которых любители творчества артистки сделали своими руками.

Абросимова попала в ДТП 23 апреля. У автомобиля, в котором находилась певица, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Артистка получила ушибы и гематомы.