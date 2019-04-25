Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии

«Очень тяжело»: Макsим стало хуже после ДТП

Менеджер МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова заявила, что певица чувствует себя после ДТП очень плохо: ее состояние усугубили старые проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Пятый канал».

Ранее Соколова сообщила, что певица попала в серьезную аварию по дороге в аэропорт, и опубликовала в Instagram фотографии травм, полученных МакSим. На снимках видно, что у певицы большие гематомы на руках, ноги покрыты синяками и большая гематома на подбородке.

По словам менеджера певицы, из-за слабых сосудов МакSим мощные удары, которые она получила во время ДТП, нанесли ей серьезный вред.

«Пока очень тяжело ей. <…> Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила», — заявила Соколова.

Менеджер уточнила в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что жизни артистки уже ничто не угрожает, жизненно важные органы в результате аварии не пострадали. Соколова предположила, что через несколько дней МакSим даст комментарии самостоятельно.

Также менеджер рассказала, что авария, в которой пострадала певица, произошла не в России. Дорога была скользкой, а у машины на скорости пробило колесо. В результате автомобиль сильно занесло, он врезался в бордюр. Певица получила множественные повреждения мягких тканей. По прогнозам врачей, она будет находиться на реабилитации до 20 чисел мая.