Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление

«Уступил место девочке»: что чувствует проигравший финалист «Голос. Дети»

Уроженец Казахстана Ержан Максим, занявший второе место в финале шоу «Голос. Дети», назвал результаты конкурса справедливыми. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Певец отметил, что благодаря конкурсу он стал известен всему Казахстану и получил множество новых подписчиков в Instagram.

«Хочу выразить всем огромную благодарность за поддержку. Считаю, что конкурс прошел справедливо», — заявил Ержан Максим.

Агентство отмечает, что мальчика поддержал известный в Казахстане певец Димаш Кудайберген.

«Ержан, ты как настоящий джентльмен уступил первое место девочке, и это правильно», — отметил он.

При этом Кудайберген подчеркнул, что для него победителем конкурса стал именно Ержан Максим.

Победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она набрала 56,5 процента голосов зрителей, Ержана Максима поддержали 27,9 процента, а Валерия Кузакова — 15,6 процента голосовавших.