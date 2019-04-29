Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление

Уроженец Казахстана Ержан Максим, занявший второе место в финале шоу «Голос. Дети», назвал результаты конкурса справедливыми. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Певец отметил, что благодаря конкурсу он стал известен всему Казахстану и получил множество новых подписчиков в Instagram.
«Хочу выразить всем огромную благодарность за поддержку. Считаю, что конкурс прошел справедливо», — заявил Ержан Максим.
Агентство отмечает, что мальчика поддержал известный в Казахстане певец Димаш Кудайберген.
«Ержан, ты как настоящий джентльмен уступил первое место девочке, и это правильно», — отметил он.
При этом Кудайберген подчеркнул, что для него победителем конкурса стал именно Ержан Максим.
Победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она набрала 56,5 процента голосов зрителей, Ержана Максима поддержали 27,9 процента, а Валерия Кузакова — 15,6 процента голосовавших.
Интернет-пользователи заподозрили родителей девочки в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов. К расследованию привлекли компанию Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола. Эксперты проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС, чтобы выяснить, били ли накрутки, и узнают, использовались ли боты для голосования.