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Эрнст сделал заявление после скандальной победы дочери Алсу на «Голосе» 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети".
"Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить", — сказал Эрнст.
По его словам, телеканал не имеет права воздействовать на результаты голосования.
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»
Он также пообещал информировать о результатах начатой проверки.
Ранее ведущая шоу "Голос. Дети" Аглая Шиловская прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
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