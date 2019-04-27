Алсу и ее дочь отреагировали на шквал критики из-за победы на шоу «Голос»

Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова, признанная победительницей шестого сезона программы «Голос. Дети», до сих пор никак не комментировали громкий скандал из-за итогов конкурса, но на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.

Речь идет об их страницах в Instagram. К последним записям нельзя оставлять комментарии.

Напомним, победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители раскритиковали присуждение победы Микелле, так как, по их оценке, другие финалисты оказались более достойны.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте».

Певец Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги конкурса, от которых у него «остался осадок».

Актер Станислав Садальский в свою очередь раскритиковал победу «доченьки Алсу» и отметил, что на шоу были «более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети».