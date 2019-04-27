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Алсу и ее дочь отреагировали на шквал критики из-за победы на шоу «Голос» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 44 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова, признанная победительницей шестого сезона программы «Голос. Дети», до сих пор никак не комментировали громкий скандал из-за итогов конкурса, но на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.
Скандал на "Голос. Дети": Первый канал сделал заявление
Речь идет об их страницах в Instagram. К последним записям нельзя оставлять комментарии.
Напомним, победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители раскритиковали присуждение победы Микелле, так как, по их оценке, другие финалисты оказались более достойны.
Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте».
Певец Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги конкурса, от которых у него «остался осадок».
Телеведущий Максим Галкин пообещал, что после такого скандала они с Аллой Пугачевой не будут отправлять своих детей на подобные конкурсы.
Актер Станислав Садальский в свою очередь раскритиковал победу «доченьки Алсу» и отметил, что на шоу были «более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети».
Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии75
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Станислав Садальский , Светлана Лобода , Максим Галкин , Алла Пугачева
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