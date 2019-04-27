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Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление 

Рамблер 40 минут назад
Первый канал подтвердил, что начал проверку результатов голосования финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», сообщает ТАСС.
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«Во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», — сообщили в пресс-службе канала.
Победительницей шоу на этот раз стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. По итогам sms-голосования за Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана Максима (команда Валерия Меладзе) — 27,9% зрителей, за Валерия Кузакова (Пелагея) — 15,6%.
Зрители сочли итоги конкурса подтасованными. После шоу о его итогах критически высказался телеведущий Максим Галкин. А продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина написала о том, что история конкурса для них закончена.
Шоу-бизнес , Видео , Валерий Меладзе , Светлана Лобода , Максим Галкин , ИТАР-ТАСС
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