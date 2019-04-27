Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление 

Первый канал подтвердил, что начал проверку результатов голосования финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», сообщает ТАСС.
«Во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», — сообщили в пресс-службе канала.
Победительницей шоу на этот раз стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. По итогам sms-голосования за Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана Максима (команда Валерия Меладзе) — 27,9% зрителей, за Валерия Кузакова (Пелагея) — 15,6%.
Зрители сочли итоги конкурса подтасованными. После шоу о его итогах критически высказался телеведущий Максим Галкин. А продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина написала о том, что история конкурса для них закончена.