Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»

Меладзе о скандале на «Голосе»: осадок остался

Певец Валерий Меладзе призвал «Первый канал» пересмотреть скандальные итоги музыкального шоу «Голос. Дети».

«Программа «Голос» прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело — пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что «Первый канал» это сделает», — написал артист в инстаграме.

По мнению Меладзе, необходимо или развеять сомнения или пересмотреть итоги финального голосования.

Победительницей шоу стала десятилетняя дочь Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода . За Микеллу проголосовали 56,5% зрителей с помощью sms. За звание победителя боролись также Валерий Кузаков, Ержан Максим.

Валерий Меладзе был одним из наставников музыкального шоу.

Итоги конкурса вызвали скандал в Сети. Часть зрителей усомнилась в том, что голосование обошлось без «накрутки» голосов. Некоторые возмущенные граждане пишут что «детям с раннего возраста показали несправедливость этого мира» и задаются вопросом «в России все продается?»

«Первый канал» заявил, что имели место «некоторые аномальности» во время голосования и начал проверку итогов финала.