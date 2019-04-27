Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»

Певец Валерий Меладзе призвал «Первый канал» пересмотреть скандальные итоги музыкального шоу «Голос. Дети».
«Программа «Голос» прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело — пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что «Первый канал» это сделает», — написал артист в инстаграме.
По мнению Меладзе, необходимо или развеять сомнения или пересмотреть итоги финального голосования.
Победительницей шоу стала десятилетняя дочь Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода. За Микеллу проголосовали 56,5% зрителей с помощью sms. За звание победителя боролись также Валерий Кузаков, Ержан Максим.
Валерий Меладзе был одним из наставников музыкального шоу.
Итоги конкурса вызвали скандал в Сети. Часть зрителей усомнилась в том, что голосование обошлось без «накрутки» голосов. Некоторые возмущенные граждане пишут что «детям с раннего возраста показали несправедливость этого мира» и задаются вопросом «в России все продается?»
«Первый канал» заявил, что имели место «некоторые аномальности» во время голосования и начал проверку итогов финала.