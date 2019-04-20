Почему Цывину не похоронят рядом с Евстигнеевым

Похороны актрисы, скончавшейся 18 апреля, пройдут 22 апреля, в понедельник. На Новодевичьем кладбище похоронены два ее мужа — Евгений Евстигнеев и Александр Благонравов. Могила Евстигнеева оформлена на Цывину. Однако в администрации кладбища усомнились в том, что ее похоронят здесь же. После смерти Евстигнеева она дважды была замужем, поэтому официально его вдовой считаться не может. Поэтому фактически могила Евстигнеева принадлежит его сестре.

Ирина Цывина умерла 18 апреля у себя дома. По предварительным данным, причиной смерти стала патология сердечной мышцы, к которой могут привести как аутоиммунные заболевания, так и употребление алкоголя.