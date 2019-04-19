«Воровал у мамы деньги»: сын умершей Цывиной пришел в студию Малахова

Евгений Благонравов, сын актрисы Ирины Цывиной, скончавшейся накануне в Москве, принял участие в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» и поругался с ведущим.

Сын актрисы рассказал в студии программы, что обнаружил бездыханное тело матери на ковре в комнате в ночь на 18 октября, когда вернулся домой около полуночи. По его словам, у них с мамой были замечательные отношения, а утром трагического дня его не покидало тревожное чувство.

Евгений сказал, что пытался привести маму в чувства, делал ей искусственное дыхание, однако все усилия оказались тщетны. Врачи констатировали, что смерть наступила в результате инфаркта.

Ведущий шоу Андрей Малахов попросил Благонравова говорить «на чистоту» и сказал, что многие считают, что он вызвал «скорую» спустя четыре часа после обнаружения тела.

«Она звонила подругам и говорила, что ты ее выживаешь из квартиры, она не может с тобой жить, ты приводишь в дом какие-то компании. Ты говоришь в студии, что нашел маму на ковре, до эфира рассказывал редакторам, что нашел ее в ванной. Я пытаюсь понять, где правда», — заявил телеведущий.

Слова Малахова подтвердила журналистка Ольга Квасневская, которая брала интервью у Ирины Цывиной буквально неделю назад. По ее словам, Ирина рассказала, что 13 апреля сильно поссорилась с сыном.

«Еще у меня есть информация, что Женя воровал у мамы деньги», — добавила журналистка.

Малахов заявил, что соседи Цывиной считают, что произошло убийство. Они якобы слышали грохот и крики из ее квартиры. Ведущий пообещал, что на следующей неделе пригласит их в студию, чтобы они рассказали свою версию произошедшего.

Евгений Благонравов пытался сопротивляться напору ведущего и его гостей, однако все же потерял контроль над собой.

«Вас там не было, уважаемый Андрей, имейте какую-то субординацию! У меня сейчас нервы уже не выдержат. Это переходит все границы», — возмутился сын актрисы, после чего эфир завершился.

Напомним, вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля на 56-м году жизни в своей квартире в Москве.