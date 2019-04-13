Ксения Собчак опубликовала селфи из Кении и была жестоко высмеяна подписчиками.
Теледива уехала отдыхать в Кению, где сделала памятный снимок с темнокожими мужчинами в национальных костюмах. Сама Собчак предстала в шляпе песочного цвета и дорогих солнцезащитных очках.
«Ксения и Кения», — подписала она снимок.
Подписчики в ответ принялись высмеивать телеведущую.
«А кто из них Собчак а кто Кения?»
«Вам подходит этот принц. Оставайтесь там»
«Вот к кому ушла от Виторгана», — написали они.
Кто-то даже предположил, что на снимке рядом с Ксенией изображен не кениец, а «почерневший от горя Максим Виторган».
Ранее сообщалось, что Виторгана заподозрили в новом романе.
Поклонники увидели, как он заходил в подъезд с блондинкой, несущей чемодан, и рассказали в соцсетях