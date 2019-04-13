Над Собчак посмеялись из-за фото с темнокожим мужчиной

Теледива уехала отдыхать в Кению, где сделала памятный снимок с темнокожими мужчинами в национальных костюмах. Сама Собчак предстала в шляпе песочного цвета и дорогих солнцезащитных очках.

«Ксения и Кения», — подписала она снимок.

Подписчики в ответ принялись высмеивать телеведущую.

«А кто из них Собчак а кто Кения?»

«Вам подходит этот принц. Оставайтесь там»

«Вот к кому ушла от Виторгана», — написали они.

Кто-то даже предположил, что на снимке рядом с Ксенией изображен не кениец, а «почерневший от горя Максим Виторган».

Ранее сообщалось, что Виторгана заподозрили в новом романе.

Поклонники увидели, как он заходил в подъезд с блондинкой, несущей чемодан, и рассказали в соцсетях