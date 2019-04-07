Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывание Профессора Лебединского о необходимости России "кланяться Украине в ноги".
По мнению Пригожина, не сумевший устроить жизнь в Америке музыкант ищет виноватых. Также он усомнился в заслугах Лебединского, который может похвастаться лишь песней "Я убью тебя, лодочник".
"На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать?" — задается вопросом Пригожин. Его слова приводит РИА Новости.
Пригожин уверен, что Лебединский не разбирается в происходящих в мире процессах, а политикой должны заниматься разбирающиеся в ней люди.
Ранее Профессор Лебединский заявил украинским СМИ, что Россия как государство обязана попросить у Украины прощения, поклониться в ноги и компенсировать убытки.
Данное высказывание вызвало неоднозначную реакцию в Сети.