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«На каком основании он гавкает»: Пригожин о словах Лебединского об Украине 

Рамблер 47 минут назад
Фото: ТАСС
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывание Профессора Лебединского о необходимости России "кланяться Украине в ноги".
Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
По мнению Пригожина, не сумевший устроить жизнь в Америке музыкант ищет виноватых. Также он усомнился в заслугах Лебединского, который может похвастаться лишь песней "Я убью тебя, лодочник".
"На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать?" — задается вопросом Пригожин. Его слова приводит РИА Новости.
Пригожин уверен, что Лебединский не разбирается в происходящих в мире процессах, а политикой должны заниматься разбирающиеся в ней люди.
Ранее Профессор Лебединский заявил украинским СМИ, что Россия как государство обязана попросить у Украины прощения, поклониться в ноги и компенсировать убытки.
Данное высказывание вызвало неоднозначную реакцию в Сети.
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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