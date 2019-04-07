«На каком основании он гавкает»: Пригожин о словах Лебединского об Украине

По мнению Пригожина, не сумевший устроить жизнь в Америке музыкант ищет виноватых. Также он усомнился в заслугах Лебединского, который может похвастаться лишь песней "Я убью тебя, лодочник".

"На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать?" — задается вопросом Пригожин. Его слова приводит РИА Новости.

Пригожин уверен, что Лебединский не разбирается в происходящих в мире процессах, а политикой должны заниматься разбирающиеся в ней люди.

Ранее Профессор Лебединский заявил украинским СМИ, что Россия как государство обязана попросить у Украины прощения, поклониться в ноги и компенсировать убытки.