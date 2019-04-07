Певца Лебединского затравили в соцсетях за призыв «поклониться» Украине

Пользователи интернета ответили музыканту Алексею Лебединскому (выступает под псевдонимом Профессор Лебединский) на заявление о том, что жители РФ должны попросить прощения у Украины и «поклониться ей в ноги».

По мнению комментаторов, самому певцу следует поблагодарить Россию за приобретенную популярность.

«Сам поклонись России! В странах СНГ все тебя знали благодаря российской раскрутке!», — написал Александр К. «Этому профессору навоз разбрасывать в огороде, а не советы давать», — заметил Владимир Васильев. «А кого интересует его мнение?», — замечает в Twitter Михаил Цедилин. «Пусть этот недопрофессор съездит в Донбасс», — посоветовал пользователь под ником Генерал Аншеф Ермолов.

Ранее «URA.RU» писало, что музыкант Лебединский заявил, что россияне полны зависти к Украине, поскольку там проходят по-настоящему честные и демократические выборы президента. Кроме того, певец отметил, что украинцы менее зомбированы, чем жители РФ, и Москва должна «поклониться» Украине и компенсировать ей убытки, напоминает РИА «Новости».