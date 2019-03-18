«Хе***о выросли»: Макаревич опять разочаровался в россиянах

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Макаревич упрекнул россиян присоединением Крыма в 2014 году 

Газета.Ru + ещё 10 4 часа назад
Российский музыкант Андрей Макаревич обвинил своих слушателей в том, что они несколько лет назад "орали "Уракрымнаш". Об этом он написал в своем фейсбуке.
Музыкант рассказал, что его часто просят сделать с ним совместную фотографию со словами "мы выросли на ваших песнях".
"Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" — задался вопросом Макаревич.
Он также заверил, что "красота" мир "не спасет".
Ранее Макаревич призвал смириться с идиотизмом 80% населения.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.
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