Тест: Какая ты звезда на премии ЖАРА MusicAwards? 

В начале апреля в московском Crocus City Hall пройдет II церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». В ней примут участие такие представители прекрасной половины человечества, как Светлана Лобода, Полина Гагарина, Ани Лорак. Среди номинантов премии — Ольга Бузова.
Эти девушки просто разрывают сердца своих поклонников: мужчины видят их своими избранницами, а женщины мечтают быть похожими на них. На премии «ЖАРА Music Awards» вы сможете вдоволь налюбоваться на своих кумиров и вспомнить любимые песни.
Мы подготовили для вас тест, который поможет определить, на кого из этих красоток вы похожи больше всего. Здесь речь не идет о внешнем сходстве: речь, скорее, о характере и личных предпочтениях.