Тест: Какая ты звезда на премии ЖАРА MusicAwards?

Эти девушки просто разрывают сердца своих поклонников: мужчины видят их своими избранницами, а женщины мечтают быть похожими на них. На премии «ЖАРА Music Awards» вы сможете вдоволь налюбоваться на своих кумиров и вспомнить любимые песни.

Мы подготовили для вас тест, который поможет определить, на кого из этих красоток вы похожи больше всего. Здесь речь не идет о внешнем сходстве: речь, скорее, о характере и личных предпочтениях.