Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест: Какая ты звезда на премии ЖАРА MusicAwards? 

Рамблер 1 час назад
Фото: ЖАРА MusicAwards/ коллаж
В начале апреля в московском Crocus City Hall пройдет II церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». В ней примут участие такие представители прекрасной половины человечества, как Светлана Лобода, Полина Гагарина, Ани Лорак. Среди номинантов премии — Ольга Бузова.
Эти девушки просто разрывают сердца своих поклонников: мужчины видят их своими избранницами, а женщины мечтают быть похожими на них. На премии «ЖАРА Music Awards» вы сможете вдоволь налюбоваться на своих кумиров и вспомнить любимые песни.
Мы подготовили для вас тест, который поможет определить, на кого из этих красоток вы похожи больше всего. Здесь речь не идет о внешнем сходстве: речь, скорее, о характере и личных предпочтениях.
Шоу-бизнес , Тесты , Светлана Лобода , Полина Гагарина , Ольга Бузова
Читайте также
Видео
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
«Как собакам»: россиян возмутило видео с летящими в толпу блинами
Общество
Пассажир чудом избежал гибели в рухнувшем Boeing
Происшествия
Момент взрыва на НПЗ попал на видео
Происшествия
Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина
Происшествия
Медведев поручит сдвинуть границы «Лосиного острова»
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение