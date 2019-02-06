В Москве пройдет вторая музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» 

5 апреля в Crocus City Hall состоится II церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» — самого яркого музыкального события! Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2018 года.
Основатели и создатели музыкальной премии нового формата «ЖАРА Music Awards» — музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Всех зрителей ждет уникальное шоу, не имеющее аналогов не только в России, но и за ее пределами, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших!
предоставлено организатором
На церемонии выступят: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, EMIN, Николай Басков, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и многие другие!
Победителей второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» выбирают зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Мы уверены, что номинанты получат самую профессиональную и объективную оценку.
предоставлено организатором
Концептуальный взгляд на мероприятие, современные технологии и последние тренды в мире спецэффектов позволяют осуществить самые невероятные идеи шоу!
предоставлено организатором
Только топовые артисты и только главные хиты прозвучат
5 апреля 2019 года на II ежегодной музыкальной премии ««ЖАРА Music Awards» в Crocus City Hall!
Начало концерта: 20:00 Продолжительность: 2,5 часа
Телевизионная съемка.
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Категории билетов:
ЯДРО — VIP-столы по 4-6 человек.
· Окажись в окружении звезд шоу-бизнеса!
· Вино/шампанское/вода, сырная/фруктовая тарелка в ассортименте
· Фирменный Power bank «ЖАРА»
ПЕКЛО — партер.
· Окунись в неповторимое шоу на лучших местах!
· Эксклюзивный 3D телевизор «ЖАРА» или эксклюзивная футболка «ЖАРА».
ПЛАМЯ — бельэтаж.
· Наблюдай за происходящим из зоны комфорта!
ОЧАГ — ложи бельэтажа.
· Оцени происходящее со стороны!
ВЕРШИНА — балкон.
· Насладись шоу в полном объеме с высока!
СЕКРЕТ — Ты — звезда премии!
Получи дополнительные опции к любому виду билетов:
· Проход по Красной ковровой дорожке
· Фирменный Power bank «ЖАРА»
· Уникальный бейдж с автографом любимого артиста Премии
· Уникальный видео-контент с вашим участием
· Welcome-drink на Красной дорожке
*Подарок вы можете получить в фойе концертного зала Crocus City Hall.
*Возможны изменения в конфигурации зала, а также в списке участников премии.