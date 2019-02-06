В Москве пройдет вторая музыкальная премия «ЖАРА Music Awards»

5 апреля в Crocus City Hall состоится II церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» — самого яркого музыкального события! Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2018 года.

предоставлено организатором

Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, EMIN, Николай Басков, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и многие другие! На церемонии выступят:и многие другие!

Победителей второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» выбирают зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Мы уверены, что номинанты получат самую профессиональную и объективную оценку.

предоставлено организатором

Концептуальный взгляд на мероприятие, современные технологии и последние тренды в мире спецэффектов позволяют осуществить самые невероятные идеи шоу!

предоставлено организатором

Только топовые артисты и только главные хиты прозвучат

5 апреля 2019 года на II ежегодной музыкальной премии ««ЖАРА Music Awards» в Crocus City Hall!

Начало концерта: 20:00 Продолжительность: 2,5 часа

Телевизионная съемка.

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Категории билетов:

ЯДРО — VIP-столы по 4-6 человек.

· Окажись в окружении звезд шоу-бизнеса!

· Вино/шампанское/вода, сырная/фруктовая тарелка в ассортименте

· Фирменный Power bank «ЖАРА»

ПЕКЛО — партер.

· Окунись в неповторимое шоу на лучших местах!

· Эксклюзивный 3D телевизор «ЖАРА» или эксклюзивная футболка «ЖАРА».

ПЛАМЯ — бельэтаж.

· Наблюдай за происходящим из зоны комфорта!

ОЧАГ — ложи бельэтажа.

· Оцени происходящее со стороны!

ВЕРШИНА — балкон.

· Насладись шоу в полном объеме с высока!

СЕКРЕТ — Ты — звезда премии!

Получи дополнительные опции к любому виду билетов:

· Проход по Красной ковровой дорожке

· Фирменный Power bank «ЖАРА»

· Уникальный бейдж с автографом любимого артиста Премии

· Уникальный видео-контент с вашим участием

· Welcome-drink на Красной дорожке

*Подарок вы можете получить в фойе концертного зала Crocus City Hall.

*Возможны изменения в конфигурации зала, а также в списке участников премии.