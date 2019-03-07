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Тест: О чем поет Ольга Бузова? 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram @buzova86
Москву ждет грандиозное музыкальное событие: в начале апреля в Crocus City Hall пройдет II церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Это будет незабываемое шоу с яркими спецэффектами и вашими любимыми звездами, которое принесет в столицу по-настоящему теплую погоду.
Сейчас — самое время начинать готовиться к ЖАРА Music Awards. Среди номинантов церемонии награждения — легендарная Ольга Бузова. Если вы никогда не слышали ее песен или, наоборот, заслушали все альбомы до дыр, — наш тест для вас. Вспоминайте любимые хиты или узнавайте много нового о творчестве экс-участницы «Дом-2».
Шоу-бизнес , Тесты , Ольга Бузова , Москва
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