Группа KAZKA отказалась от участия в «Евровидении»

Группа KAZKA не станет представлять Украину на Евровидении 2019 года, сказано в ее фейсбуке.

Ранее группа KAZKA боролась за это право в рамках национального отбора, но уступила певице Maruv. Несколько дней спустя Maruv отказалась участвовать в конкурсе, потому что не захотела «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков».

Вчера предложение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины выступить на Евровидении получила и ответила на него отказом группа Freedom-jazz girls band. Вечером предложение представить Украину поступило KAZKA.

«Нам не нужна победа любой ценой», — написали музыканты в официальном фейсбуке группы.

Участники KAZKA подчеркнули, что участие в Евровидении было их целью, они хотят этого до сих пор, однако в сложившейся ситуации это противоречит их «миссии — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор». Поэтому группа ответила на предложение НОТУ «четким» отказом.

Накануне член правления НОТУ Александра Кольцова заявила украинским «Вестям», что если KAZKA откажутся ехать на Евровидение, «тогда будем обсуждать целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами».