Скандал на похоронах: Криса Кельми кремировали

Москве прошло прощание с отечественным певцом Крисом Кельми , скончавшимся 1 января на 64-м году жизни. Согласно СМИ, в последний путь артиста смогли проводить далеко не все его друзья из-за решения родственников сделать церемонию закрытой.

Во вторник, 8 января, на Николо-Архангельском кладбище в Москве прошло прощание с отечественным певцом и композитором Крисом Кельми, ушедшим из жизни в возрасте 63 лет ровно за неделю до этого. Как рассказал брат артиста Евгений Суслин, музыкант был кремирован — и в последний путь его проводили «узким кругом» из родственников, друзей и коллег.

«Сегодня у Николо-Архангельского крематория было прощание с Крисом. Достаточно узким кругом. Были родные — жена, сын, мы со старшим братом, племянницы. Близкие друзья и артисты — Сергей Минаев, Андрей Мисин, Коля Трубач, Игорь Мельник, Миша Муромов», — поведал брат Кельми.

Он также признался, что очень любил певца, несмотря на их сложные личные отношения.

«Я брата очень любил. У нас с ними были непростые отношения, но мы с ним друг друга простили. Я ему сказал правильные слова у гроба… Надеюсь, он меня услышит на небесах»,

В заключение Суслин выразил мнение, что произведения Кельми стали народным достоянием.

«Я уверен, что когда люди ринутся в интернет искать его песни, они просто обалдеют. Крис — это не только «Замыкая круг» и «Ночное рандеву», его 200 песен говорят сами за себя. Люди их услышат и скажут, что Крис — один из лучших российских композиторов», — подытожил родственник умершего артиста.

В СМИ при этом отметили, что на прощании с музыкантом, которое посетили не более двадцати человек, якобы не смогли присутствовать некоторые его друзья.

Ранее все тот же Суслин выступил с публичной критикой идеи сделать похороны композитора закрытыми.

«Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис — народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном», — цитирует родственника и по совместительству директора усопшего агентство городских новостей «Москва».

Посетовал на данное решение близких Кельми и музыкальный продюсер Андрей Разин

«С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями», — написал он в инстаграме.

Несколько дней назад в прессе была названа причина смерти Кельми — как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источника в морге, артист скончался скончался от цирроза печени. Кроме того, эксперты подтвердили проблемы с сердцем, на которые жаловался певец. Согласно слухам, Крис не сумел полностью отказаться от употребления алкоголя, несмотря на серьезное заболевание.

Скоропостижная кончина популярного музыканта, пообещавшего побороть алкогольную зависимость после смерти исполнителя песни «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина , шокировала многих его поклонников и коллег по эстраде. В частности, певица Диана Гурцкая , узнав об уходе Криса, назвала Кельми «настоящим явлением отечественной музыкальной культуры».

«Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году «Рок-ателье» — глотком подлинной свободы в жестко регламентированном мире советской действительности», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она также добавила, что его песня «Замыкая круг» стала гимном многих поколений.

Юрий Лоза в свою очередь выразил мнение, что Крис был талантливым мелодистом.

«Он был талантливым мелодистом. И мог бы еще что-то сделать в этой жизни, если бы обстоятельства не сложились таким образом. Что можно еще сказать… Царствие небесное», — заявил он.

Певица Лада Дэнс при этом призналась, что в последние годы не общалась с Кельми, однако сохранила о нем воспоминания.