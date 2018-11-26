Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер режиссер Бернардо Бертолуччи 

Рамблер 42 минуты назад
Известный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет, сообщает La Repubblica.
Бертолуччи двукратный обладатель премии «Оскар»: как лучший режиссер и лучший сценарист 1988 года за фильм «Последний император».
Кроме «Оскара» Бертолуччи выигрывал такие престижные премии, как «Золотой глобус» («Последний император» — лучший фильм и сценарий), БАФТА («Последний император» — лучший фильм) и «Сезар» («Последний император» — лучший фильм на иностранном языке). В 2011-м режиссер был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
Бертолуччи — автор таких прославленных кинокартин, как «Мечтатели», «Ускользающая красота» и «Маленький Будда». Его последней киноработой стал документальный короткометражный фильм «Красные башмачки» в рамках коллективного фильма «Венеция 70: Перезагрузка будущего» 2013 года.
Последний полнометражный художественный фильм Бертолуччи «Ты и я» вышел в свет в 2012-м.
Комментарии1
Бернардо Бертолуччи , Шоу-бизнес , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе265
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове357
Первая кровь в Азовском море115
Порошенко выдвинул требование к России131
Дело дознавательницы попросили прекратить88
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Украина
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:59
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Армия Оружие
00:58
На концерте Насти Каменских распылили слезоточивый газ
Происшествия
00:13
Опубликовано видео задержанных ФСБ кораблей ВМС Украины
Происшествия
01:30
Порошенко раскрыл военные планы Украины
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение