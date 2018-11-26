Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

Известный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет, сообщает La Repubblica.

Бертолуччи двукратный обладатель премии «Оскар»: как лучший режиссер и лучший сценарист 1988 года за фильм «Последний император».

Кроме «Оскара» Бертолуччи выигрывал такие престижные премии, как «Золотой глобус» («Последний император» — лучший фильм и сценарий), БАФТА («Последний император» — лучший фильм) и «Сезар» («Последний император» — лучший фильм на иностранном языке). В 2011-м режиссер был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Бертолуччи — автор таких прославленных кинокартин, как «Мечтатели», «Ускользающая красота» и «Маленький Будда». Его последней киноработой стал документальный короткометражный фильм «Красные башмачки» в рамках коллективного фильма «Венеция 70: Перезагрузка будущего» 2013 года.

Последний полнометражный художественный фильм Бертолуччи «Ты и я» вышел в свет в 2012-м.