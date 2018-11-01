Самые богатые мертвецы

Forbes назвал самых высокооплачиваемых умерших звезд

Журнал Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей, творчество которых приносит высокий доход даже после их смерти. Его лидером снова стал Майкл Джексон , умерший 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарств.

Джексон в минувшем году заработал 400 миллионов долларов. В основном доход принесла продажа его доли в звукозаписывающей компании EMI Music Publishing, а также продажи музыки и различные проекты, в том числе «Хэллоуин Майкла Джексона».

Второе место в рейтинге занял Элвис Пресли с доходом в 40 миллионов долларов. Он скончался 16 августа 1977 года после приема критической дозы успокоительных. Певец продолжает богатеть даже после смерти благодаря продажам его альбомов и билетов в дом-музей в Мемфисе.

Замыкает тройку лидеров гольфист Арнольд Палмер, умерший 25 сентября 2016 года от болезни сердца. В прошлом году компания Molson Coors запустила алкогольный напиток под названием Arnold Palmer, продажи которого принесли 35 миллионов долларов.

Forbes составил свой рейтинг на основании доходов с 1 октября 2017-го по 1 октября 2018 года до уплаты налогов.