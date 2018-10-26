Жена назвала причину смерти Караченцова

Жена назвала причину смерти Караченцова

По ее словам, смерть Народного артиста РСФСР наступила в 9:00. В этот момент Караченцов находился в Московской городской онкологической больнице.

Ранее о смерти Николая Караченцова сообщил телеграм-канал «Мэш» . По его данным, в течение двух последних дней актер находился в очень тяжелом состоянии из-за того, что метастазы поразили почти все его органы.

Осенью прошлого года врачи диагностировали у Николая Караченцова рак легких, по словам Поргиной, неоперабельный.

Весной 2018-го Караченцов был подвергнут радиотерапии в Израиле, однако Поргина рассказывала, что лучевая терапия не помогла.

В начале октября Караченцов подхватил двустороннее воспаление легких. Его супруга отмечала, что актер тяжело переносит новую болезнь из-за рака.