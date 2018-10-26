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Жена назвала причину смерти Караченцова
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Жена назвала причину смерти Караченцова 

Рамблер 1 час назад
Жена назвала причину смерти Караченцова
Причиной смерти актера Николая Караченцова стал отказ почек. Об этом телеграм-каналу Life Shot заявила его супруга Людмила Поргина.
По ее словам, смерть Народного артиста РСФСР наступила в 9:00. В этот момент Караченцов находился в Московской городской онкологической больнице.
Ранее о смерти Николая Караченцова сообщил телеграм-канал «Мэш». По его данным, в течение двух последних дней актер находился в очень тяжелом состоянии из-за того, что метастазы поразили почти все его органы.
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Осенью прошлого года врачи диагностировали у Николая Караченцова рак легких, по словам Поргиной, неоперабельный.
Весной 2018-го Караченцов был подвергнут радиотерапии в Израиле, однако Поргина рассказывала, что лучевая терапия не помогла.
В начале октября Караченцов подхватил двустороннее воспаление легких. Его супруга отмечала, что актер тяжело переносит новую болезнь из-за рака.
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