Жена назвала причину смерти Караченцова
Причиной смерти актера Николая Караченцова стал отказ почек. Об этом телеграм-каналу Life Shot заявила его супруга Людмила Поргина.
По ее словам, смерть Народного артиста РСФСР наступила в 9:00. В этот момент Караченцов находился в Московской городской онкологической больнице.
Ранее о смерти Николая Караченцова сообщил телеграм-канал «Мэш». По его данным, в течение двух последних дней актер находился в очень тяжелом состоянии из-за того, что метастазы поразили почти все его органы.
Осенью прошлого года врачи диагностировали у Николая Караченцова рак легких, по словам Поргиной, неоперабельный.
Весной 2018-го Караченцов был подвергнут радиотерапии в Израиле, однако Поргина рассказывала, что лучевая терапия не помогла.
В начале октября Караченцов подхватил двустороннее воспаление легких. Его супруга отмечала, что актер тяжело переносит новую болезнь из-за рака.