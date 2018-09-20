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Семчев лишил сына невесты и дома
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Семчев лишил сына невесты и дома 

Рамблер 1 час назад
Сын актера Александра Семчева Кирилл заявил, что отец выгнал его из квартиры и увел у него девушку.
1/8  Сын актера Александра Семчева Кирилл заявил, что отец выгнал его из квартиры и увел у него девушку
Фото:
2/8  Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на выпуск программы «На самом деле», героев которой проверяют на детекторе лжи
Фото:
3/8  По словам молодого человека 1,5 года назад отец позвал его жить к себе в Москву
Фото:
4/8  Он отметил, что сначала у Семчева взыграли отцовские чувства, однако затем начал оскорблять сына, называл его толстым, запрещал возвращаться домой поздно и спрятал деньги в сейф
Фото:
5/8  Сам 49-летний актер заявил, что девушка, с которой встречался сын, молодому человеку не подходила
Фото:
6/8  «Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав. Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне», - подчеркнул он. Актер добавил, что связь с Анной ему очень нравится
Фото:
7/8  Также он объяснил, что общался с сыном жестко, чтобы мотивировать его найти работу
Фото:
8/8  Заслуженный артист России Александр Семчев был женат дважды и имеет трех сыновей
Фото:
Сын актера Александра Семчева Кирилл заявил, что отец выгнал его из квартиры и увел у него девушку. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на выпуск программы «На самом деле», героев которой проверяют на детекторе лжи.
По словам молодого человека 1,5 года назад отец позвал его жить к себе в Москву. Он отметил, что сначала у Семчева взыграли отцовские чувства, однако затем начал оскорблять сына, называл его толстым, запрещал возвращаться домой поздно и спрятал деньги в сейф.
Сам 49-летний актер заявил, что девушка, с которой встречался сын, молодому человеку не подходила.
«Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав. Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне», — подчеркнул он.
Актер добавил, что связь с Анной ему очень нравится. Также он объяснил, что общался с сыном жестко, чтобы мотивировать его найти работу.
Заслуженный артист России Александр Семчев был женат дважды и имеет трех сыновей.
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