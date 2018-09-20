Семчев лишил сына невесты и дома 

1/8 Сын актера Александра Семчева Кирилл заявил, что отец выгнал его из квартиры и увел у него девушку Фото: кадр из фильма "Год Белого слона"

2/8 Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на выпуск программы «На самом деле», героев которой проверяют на детекторе лжи Фото: Кадр из телепередачи

3/8 По словам молодого человека 1,5 года назад отец позвал его жить к себе в Москву Фото: "Ледниковый период" (2002)

4/8 Он отметил, что сначала у Семчева взыграли отцовские чувства, однако затем начал оскорблять сына, называл его толстым, запрещал возвращаться домой поздно и спрятал деньги в сейф Фото: Пусть Говорят

5/8 Сам 49-летний актер заявил, что девушка, с которой встречался сын, молодому человеку не подходила Фото: "Пенсильвания" (2015)

6/8 «Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав. Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне», - подчеркнул он. Актер добавил, что связь с Анной ему очень нравится Фото: Кадр из телепередачи

7/8 Также он объяснил, что общался с сыном жестко, чтобы мотивировать его найти работу Фото: "Пенсильвания" (2015)