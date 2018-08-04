Стартовало «Нашествие-2018» 

Рок-фестиваль "Нашествие", который ежегодно проводится с 1999 года, открылся в Тверской области выступлением рэпера Noize MC на "Главной сцене", передает корреспондент ТАСС.

1/12 Рок-фестиваль "Нашествие", который ежегодно проводится с 1999 года, открылся в Тверской области выступлением рэпера Noize MC на "Главной сцене", передает корреспондент ТАСС.

В первый день фестиваля для зрителей на "Главной сцене" выступят группы "Ночные снайперы", "Сплин", Louna, "Кукрыниксы", а также пройдет показ фильма "Тренер".

2/12 В первый день фестиваля для зрителей на "Главной сцене" выступят группы "Ночные снайперы", "Сплин", Louna, "Кукрыниксы", а также пройдет показ фильма "Тренер".