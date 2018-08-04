Ещё
Стартовало «Нашествие-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовало «Нашествие-2018» 

Рамблер 1 час назад
В Тверской области, в Большом Завидове, выступлением рэпера Noize MC открылся рок-фестиваль «Нашествие».
1/12  Рок-фестиваль "Нашествие", который ежегодно проводится с 1999 года, открылся в Тверской области выступлением рэпера Noize MC на "Главной сцене", передает корреспондент ТАСС.
Фото:
2/12  В первый день фестиваля для зрителей на "Главной сцене" выступят группы "Ночные снайперы", "Сплин", Louna, "Кукрыниксы", а также пройдет показ фильма "Тренер".
Фото:
3/12  Программа второго дня "Главной сцены" будет открыта группой "Анимация" и завершится выступлением оркестра "Глобалис". В воскресенье пройдет авиашоу.
Фото:
4/12  Как сообщалось ранее, в этом году фестиваль могут посетить не менее 200 тыс. человек. На трех сценах "Нашествия" выступят около 150 музыкальных групп, несмотря на то, что от выступления на фестивале отказались коллективы "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы", "Йорш", Distemper и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).
Фото:
5/12  Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ, показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа, интеллектуальные игры и лекции известных людей.
Фото:
6/12 
Фото:
7/12 
Фото:
8/12 
Фото:
9/12 
Фото:
10/12 
Фото:
11/12 
Фото:
12/12 
Фото:
Среди наиболее известных исполнителей в этом году — "Ленинград", "Ария", "Княzz", "Северный флот", "Пикник", "Наив", "Секрет", Вадим Самойлов.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров назвал невиновным осужденного за смерть Буданова93
Лидер рок-группы скончался в день концерта29
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму114
«35 — это уже баба»: на Первом разгорелся скандал145
В Инстаграме Минобороны появилась голая девушка7
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
00:47
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Шоу-бизнес
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение