Стартовало «Нашествие-2018» 

4/12 Как сообщалось ранее, в этом году фестиваль могут посетить не менее 200 тыс. человек. На трех сценах "Нашествия" выступят около 150 музыкальных групп, несмотря на то, что от выступления на фестивале отказались коллективы "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы", "Йорш", Distemper и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).
5/12 Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ, показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа, интеллектуальные игры и лекции известных людей.