Ещё
Брежнева сразила «Жару»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брежнева сразила «Жару» 

Рамблер 1 час назад
В Баку завершился самый горячий фестиваль этого лета «Жара». Впервые на фестивале в этом году появилась Вера Брежнева. Певица поразила всех своим нарядом.
1/14  В Баку завершился самый горячий фестиваль этого лета «Жара». Впервые на фестивале в этом году появилась Вера Брежнева. Певица поразила всех своим нарядом
Фото:
2/14  На красную дорожку Брежнева вышла в облегающем черном платье в пол с длинными рукавами и очень глубоким декольте и высоким вырезом на бедре
Фото:
3/14  В заключительный день фестиваля прошли творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. По красной дорожке прошлись друзья артистов, которые исполнили их песни. На фото: Александр Маршал
Фото:
4/14  Белла Потемкина
Фото:
5/14  Юлия Ковальчук
Фото:
6/14  Григорий Лепс
Фото:
7/14  Зара
Фото:
8/14  Вахтанг Кикабидзе со спутницей
Фото:
9/14  Денис Клявер с женой
Фото:
10/14  Доминик Джокер
Фото:
11/14  Тимур Родригез
Фото:
12/14  Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Фото:
13/14  Диана Арбенина
Фото:
14/14  Юлия Барановская
Фото:
В Баку завершился самый горячий фестиваль этого лета «Жара», длившийся четыре дня. В заключительный день прошли творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. По красной дорожке прошлись друзья артистов, которые исполнили их песни.
На дорожке внимание поклонников привлек наряд Веры Брежневой. Певица вышла в облегающем черном платье в пол с длинными рукавами и очень глубоким декольте и высоким вырезом на бедре.
В этот день вместе с Меладзе и Успенской выступили Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Эмин Агаларов, Зара, Денис Клявер и другие.
Международный фестиваль "Жара" проходит в Баку ежегодно с 2016 года. Организаторами проекта являются известный певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве188
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле300
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста143
Опубликован финальный доклад о MH37027
Названа дата глобальной катастрофы28
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение