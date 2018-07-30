Брежнева сразила «Жару» 

В Баку завершился самый горячий фестиваль этого лета «Жара». Впервые на фестивале в этом году появилась Вера Брежнева. Певица поразила всех своим нарядом

1/14 В Баку завершился самый горячий фестиваль этого лета «Жара». Впервые на фестивале в этом году появилась Вера Брежнева. Певица поразила всех своим нарядом

2/14 На красную дорожку Брежнева вышла в облегающем черном платье в пол с длинными рукавами и очень глубоким декольте и высоким вырезом на бедре