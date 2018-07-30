Брежнева сразила «Жару» 

В Баку завершился самый горячий фестиваль этого лета «Жара», длившийся четыре дня. В заключительный день прошли творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. По красной дорожке прошлись друзья артистов, которые исполнили их песни.
На дорожке внимание поклонников привлек наряд Веры Брежневой. Певица вышла в облегающем черном платье в пол с длинными рукавами и очень глубоким декольте и высоким вырезом на бедре.
В этот день вместе с Меладзе и Успенской выступили Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Эмин Агаларов, Зара, Денис Клявер и другие.
Международный фестиваль "Жара" проходит в Баку ежегодно с 2016 года. Организаторами проекта являются известный певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.