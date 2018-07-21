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В Казахстане убили игрока КВН
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В Казахстане убили игрока КВН 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: lada.kz
В казахстанском городе Актау убили игрока сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева, сообщает Life со ссылкой на "Лада". Инцидент произошел 21 июля.
На Алимбаева напали в 03:30 по местному времени недалеко от одного из заведений города. Он был госпитализирован с ножевыми ранениями обеих ног. Как сообщили врачи, на одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности.
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Алимбаеву сделали операцию и перевели в реанимацию, однако спасти его не удалось. У Алимбаева остались жена и четверо детей.
Подозреваемые задержаны.
Ранее, 19 июля, в Казахстане был убит призер Олимпиады фигурист Денис Тен.
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