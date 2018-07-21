В Казахстане убили игрока КВН

В казахстанском городе Актау убили игрока сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева, сообщает Life со ссылкой на "Лада". Инцидент произошел 21 июля.

На Алимбаева напали в 03:30 по местному времени недалеко от одного из заведений города. Он был госпитализирован с ножевыми ранениями обеих ног. Как сообщили врачи, на одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности.

Алимбаеву сделали операцию и перевели в реанимацию, однако спасти его не удалось. У Алимбаева остались жена и четверо детей.

Подозреваемые задержаны.