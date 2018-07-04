Умер звезда КВН

Умер 34-летний участник КВН

Примечательно, что еще в конце июня юморист участвовал в конкурсе-выставке "Кавказ мастеровой", проводившийся в рамках VIII Международного фестиваля "Горцы"

5/8 Примечательно, что еще в конце июня юморист участвовал в конкурсе-выставке "Кавказ мастеровой", проводившийся в рамках VIII Международного фестиваля "Горцы"

В последнее время он работал на телеканале "Осетия-Ирыстон"

4/8 В последнее время он работал на телеканале "Осетия-Ирыстон"

Команда КВН «Пирамида» с Алборовым в составе становилась обладательницей Летних кубков 2008-го и 2010 годов, а также малого КиВиНа в светлом (в 2006-м), малого КиВиНа в золотом (в 2007-м и 2008-м), президентского КиВиНа (в 2009-м) и большого КиВиНа в золотом (в 2009-м)

3/8 Команда КВН «Пирамида» с Алборовым в составе становилась обладательницей Летних кубков 2008-го и 2010 годов, а также малого КиВиНа в светлом (в 2006-м), малого КиВиНа в золотом (в 2007-м и 2008-м), президентского КиВиНа (в 2009-м) и большого КиВиНа в золотом (в 2009-м)

Алборов с «Пирамидой» участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы

2/8 Алборов с «Пирамидой» участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы

34-летний участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов умер в ночь на 4 июля во Владикавказе, сообщает телеграм-канал Super

1/8 34-летний участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов умер в ночь на 4 июля во Владикавказе, сообщает телеграм-канал Super

Участник команды «Пирамида» Аслан Алборов скончался сегодня ночью во Владикавказе. Мужчине было 34 года.

Умер квнщик Аслан Алборов. Об этом сообщает Super.

По информации Telegram-канала, 34-летний игрок владикавказской команды КВН «Пирамида» скончался минувшей ночью по неизвестной пока причине.

В составе северо-осетинской команды Аслан Алборов в 2005 году стал вице-чемпионом Премьер-лиги «Клуба веселых и находчивых», а в 2007-м и 2008-м — вице-чемпионом Высшей лиги КВН.

Кроме того, «Пирамида» с Алборовым в составе становилась обладательницей Летних кубков 2008-го и 2010 годов, а также малого КиВиНа в светлом (в 2006-м), малого КиВиНа в золотом (в 2007-м и 2008-м), президентского КиВиНа (в 2009-м) и большого КиВиНа в золотом (в 2009-м).