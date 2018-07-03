Названа причина смерти звезды «Свадьбы в Малиновке»

Звезду «Свадьбы в Малиновке» убил рак

Актриса Ольга Лозовая скончалась от рака. Как рассказала близкая подруга артистки Алла Семак , звезда "Свадьбы в Малиновке" скрывала страшную болезнь даже от близких.

По словам Семак, Лозовая избегала прямых разговоров на тему болезни и не вспоминала на публике о своем недуге. Только самые родные люди знали, что происходит с актрисой.

"Это так неожиданно, очень больно и безумно тяжело. Мы пытались не говорить на эту тему, хотя, наверное, надо было, ей бы стало легче", — сообщила Семак.

Подруга Ольги отметила, что в театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга могут возникнуть проблемы из-за смерти Лозовой, ведь актриса играла главные роли и найти замену будет не просто.

"У нее нет замен, как теперь будут существовать спектакли, где она играла главные роли, я не знаю…Говорят, что незаменимых нет, это неправда — каждый индивидуален и заменить Олечку будет очень тяжело. Я всегда любила и буду ее любить, — подчеркнула Алла Семак.

Информацию о неизлечимом заболевании подтвердил и генеральный директор театра Юрий Шварцкопф . "Мы знали, что Оля давно и серьезно болела, мы помогали ей выкарабкаться и финансово, и морально, считали, что пик неприятностей пройден, но в субботу на "скорой" ее увезли в больницу, а в воскресенье ее не стало. Для нас это шок, мы все в глубоком трауре, нокдауне", — признался он.

Напомним, Ольга Лозовая умерла 2 июля. Ей было 46 лет. Похоронят актрису в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Место и время проведения гражданской панихиды еще не согласованы, передает Eg.Ru