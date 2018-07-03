Ещё
Названа причина смерти звезды «Свадьбы в Малиновке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезду «Свадьбы в Малиновке» убил рак 

Дни.ру 34 минуты назад
Фото: youtube.com
Актриса Ольга Лозовая скончалась от рака. Как рассказала близкая подруга артистки Алла Семак, звезда "Свадьбы в Малиновке" скрывала страшную болезнь даже от близких.
По словам Семак, Лозовая избегала прямых разговоров на тему болезни и не вспоминала на публике о своем недуге. Только самые родные люди знали, что происходит с актрисой.
"Это так неожиданно, очень больно и безумно тяжело. Мы пытались не говорить на эту тему, хотя, наверное, надо было, ей бы стало легче", — сообщила Семак.
Подруга Ольги отметила, что в театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга могут возникнуть проблемы из-за смерти Лозовой, ведь актриса играла главные роли и найти замену будет не просто.
"У нее нет замен, как теперь будут существовать спектакли, где она играла главные роли, я не знаю…Говорят, что незаменимых нет, это неправда — каждый индивидуален и заменить Олечку будет очень тяжело. Я всегда любила и буду ее любить, — подчеркнула Алла Семак.
Информацию о неизлечимом заболевании подтвердил и генеральный директор театра Юрий Шварцкопф. "Мы знали, что Оля давно и серьезно болела, мы помогали ей выкарабкаться и финансово, и морально, считали, что пик неприятностей пройден, но в субботу на "скорой" ее увезли в больницу, а в воскресенье ее не стало. Для нас это шок, мы все в глубоком трауре, нокдауне", — признался он.
Напомним, Ольга Лозовая умерла 2 июля. Ей было 46 лет. Похоронят актрису в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Место и время проведения гражданской панихиды еще не согласованы, передает Eg.Ru.
Лозовую называли одной из ярчайших комедийных актрис современности. Ее карьера в театре началась почти 20 лет назад. За эти годы она исполнила в петербургском театре роли Адель в "Летучей мыши", Элизы в "Моей прекрасной леди", Рокси Харт в "Чикаго", а также многие другие. Многим она навсегда запомнится как самая яркая актриса из спектакля "Свадьба в Малиновке".
Дни.ру: последние новости
"Ты не в России": Земфира довела Украину до истерики Пугачева задрала ногу, а Галкин показал пупок: как звезды болели на матче Испания – Россия Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва лежит в руинах, нам на это начхать!»167
Украина грозит нанести болезненный удар Кремлю238
Найдены виновные в отравлении Скрипалей205
Российский танк признан худшим в мире563
Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры159
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение