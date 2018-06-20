Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым 

1/7 Скончался грузинский актер Юрий Ароян, сыгравший в таких российских сериалах, как «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Фото: "Исключения без правил (киноальманах)" (1986)

2/7 По информации портала, 67-летний артист был найден мертвым в двухкомнатной квартире на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге Фото: kino-teatr.ru

3/7 Отмечается, что соседи Арояна рассказали прибывшим на место обнаружения его тела полицейским, что артист в последние дни много пил Фото: "По имени Барон" (2001)

4/7 Кроме того, портал сообщает, что правоохранители обнаружили в квартире актера оружие Фото: "По имени Барон" (2001)

5/7 В настоящее время петербургская полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе причину смерти Ароян Фото: "Макар-следопыт" (1984)

6/7 Юрий Ароян родился в Грузинской ССР в 1950 году Фото: "Магия черная и белая" (1983)