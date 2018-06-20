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Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым
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Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым 

Рамблер 2 часа назад
Российского актера Юрия Арояна 20 июня обнаружили мертвым в своей квартире в Санкт‐Петербурге.
1/7  Скончался грузинский актер Юрий Ароян, сыгравший в таких российских сериалах, как «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»
Фото:
2/7  По информации портала, 67-летний артист был найден мертвым в двухкомнатной квартире на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге
Фото:
3/7  Отмечается, что соседи Арояна рассказали прибывшим на место обнаружения его тела полицейским, что артист в последние дни много пил
Фото:
4/7  Кроме того, портал сообщает, что правоохранители обнаружили в квартире актера оружие
Фото:
5/7  В настоящее время петербургская полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе причину смерти Ароян
Фото:
6/7  Юрий Ароян родился в Грузинской ССР в 1950 году
Фото:
7/7  Известен небольшими ролями в таких фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин» режиссера Алексея Германа и «Господин оформитель» Олега Тепцова, а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности 2» и «Бандитский Петербург 10».
Фото:
Скончался грузинский актер Юрий Ароян, сыгравший в таких российских сериалах, как «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает Nation News.
По информации портала, 67-летний артист был найден мертвым в двухкомнатной квартире на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что соседи Арояна рассказали прибывшим на место обнаружения его тела полицейским, что артист в последние дни много пил. Кроме того, портал сообщает, что правоохранители обнаружили в квартире актера оружие.
В настоящее время петербургская полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе причину смерти Ароян.
Юрий Ароян родился в Грузинской ССР в 1950 году. Известен небольшими ролями в таких фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин» режиссера Алексея Германа и «Господин оформитель» Олега Тепцова, а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности 2» и «Бандитский Петербург 10».
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