Известную актрису сдали в психиатрическую клинику 

56-летняя актриса Хизер Локлир госпитализирована и пройдет психическое обследование после агрессивного поведения дома и угрозы суицида. Об этом пишет The Sun.
По информации издания, в минувшее воскресенье звезда сериала "Мелроуз Плэйс" вела себя странно, поэтому обеспокоенные родители пришли к ней домой. В особняке знаменитости между ними возник конфликт: Хизер пыталась задушить мать и ударила отца. Мать вызвала полицию. Стражи порядка доставили Хизер в больницу: родители заявили полицейским, что их дочь угрожала убить себя.
Согласно информации издания, в последние месяцы у актрисы были сложности: ее обвиняли в домашнем насилии и нападении на сотрудников полиции.
В прошлом году актриса злоупотребляла психоактивными веществами. А десять лет назад она была арестована по подозрению в вождении под воздействием алкоголя. Суд лишил ее прав на три года и обязал заплатить 700 долларов в качестве штрафа.
Хизер Локлир прославилась ролями Сэмми Джо Кэррингтон в сериале «Династия», Аманды Вудворд в «Мелроуз Плейс», а также офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале «Ти Джей Хукер».