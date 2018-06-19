Известную актрису сдали в психиатрическую клинику 

1/10 Известная американская актриса Хизер Локлир попала в больницу после попытки свести счеты с жизнью Фото: Melrose Place

2/10 Сейчас 56-летняя актриса Хизер Локлир госпитализирована и пройдет психическое обследование после агрессивного поведения дома и угрозы суицида Фото: "Возвращение Болотной твари"

3/10 В минувшее воскресенье звезда сериала "Мелроуз Плэйс" вела себя странно, поэтому обеспокоенные родители пришли к ней домой. В особняке знаменитости между ними возник конфликт: Хизер ударила отца и пыталась задушить мать Фото: Discovery Communications

4/10 Мать вызвала полицию. Стражи порядка доставили Хизер в больницу: родители заявили полицейским, что их дочь угрожала убить себя globallookpress.com Фото:

5/10 Согласно информации издания, в последние месяцы у актрисы были сложности: ее обвиняли в домашнем насилии и нападении на сотрудников полиции Фото: instagram.com/heatherlocklear

6/10 В прошлом году актриса злоупотребляла психоактивными веществами. А десять лет назад она была арестована по подозрению в вождении под воздействием алкоголя Фото: kinopoisk.ru

7/10 Суд лишил ее прав на три года и обязал заплатить 700 долларов в качестве штрафа Фото: instagram.com/heatherlocklear

8/10 Хизер Локлир прославилась ролями Сэмми Джо Кэррингтон в ериале «Династия», Аманды Вудворд в «Мелроуз Плейс», а также офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале «Ти Джей Хукер» globallookpress.com Фото:

9/10 Фото: Кадр из фильма "Династия"