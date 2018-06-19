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Известную актрису сдали в психиатрическую клинику
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Известную актрису сдали в психиатрическую клинику 

Рамблер 1 час назад
Американская актриса Хизер Локлир была доставлена в психиатрическую клинику после того, как заявила о намерении совершить самоубийство.
1/10  Известная американская актриса Хизер Локлир попала в больницу после попытки свести счеты с жизнью
Фото:
2/10  Сейчас 56-летняя актриса Хизер Локлир госпитализирована и пройдет психическое обследование после агрессивного поведения дома и угрозы суицида
Фото:
3/10  В минувшее воскресенье звезда сериала "Мелроуз Плэйс" вела себя странно, поэтому обеспокоенные родители пришли к ней домой. В особняке знаменитости между ними возник конфликт: Хизер ударила отца и пыталась задушить мать
Фото:
4/10  Мать вызвала полицию. Стражи порядка доставили Хизер в больницу: родители заявили полицейским, что их дочь угрожала убить себя
Фото:
5/10  Согласно информации издания, в последние месяцы у актрисы были сложности: ее обвиняли в домашнем насилии и нападении на сотрудников полиции
Фото:
6/10  В прошлом году актриса злоупотребляла психоактивными веществами. А десять лет назад она была арестована по подозрению в вождении под воздействием алкоголя
Фото:
7/10  Суд лишил ее прав на три года и обязал заплатить 700 долларов в качестве штрафа
Фото:
8/10  Хизер Локлир прославилась ролями Сэмми Джо Кэррингтон в ериале «Династия», Аманды Вудворд в «Мелроуз Плейс», а также офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале «Ти Джей Хукер»
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Фото:
56-летняя актриса Хизер Локлир госпитализирована и пройдет психическое обследование после агрессивного поведения дома и угрозы суицида. Об этом пишет The Sun.
По информации издания, в минувшее воскресенье звезда сериала "Мелроуз Плэйс" вела себя странно, поэтому обеспокоенные родители пришли к ней домой. В особняке знаменитости между ними возник конфликт: Хизер пыталась задушить мать и ударила отца. Мать вызвала полицию. Стражи порядка доставили Хизер в больницу: родители заявили полицейским, что их дочь угрожала убить себя.
Согласно информации издания, в последние месяцы у актрисы были сложности: ее обвиняли в домашнем насилии и нападении на сотрудников полиции.
В прошлом году актриса злоупотребляла психоактивными веществами. А десять лет назад она была арестована по подозрению в вождении под воздействием алкоголя. Суд лишил ее прав на три года и обязал заплатить 700 долларов в качестве штрафа.
Хизер Локлир прославилась ролями Сэмми Джо Кэррингтон в сериале «Династия», Аманды Вудворд в «Мелроуз Плейс», а также офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале «Ти Джей Хукер».
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