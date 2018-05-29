«Сгорал на глазах»

На фото: во время церемонии прощания с Александром Абдуловым в театре «Ленком», 2008 год

13/13 На фото: во время церемонии прощания с Александром Абдуловым в театре «Ленком», 2008 год

Спустя 10 лет, 29 мая 2018 года, в «Ленкоме» вновь будут вспоминать Абдулова — во вторник в театре состоится вечер памяти народного артиста, участие в котором примут многие актеры труппы

12/13 Спустя 10 лет, 29 мая 2018 года, в «Ленкоме» вновь будут вспоминать Абдулова — во вторник в театре состоится вечер памяти народного артиста, участие в котором примут многие актеры труппы

У Александра Гаврииловича остались две дочери от разных женщин, причем второму ребенку актера на момент кончины отца еще не исполнилось и года. На фото: Александр Абдулов, его супруга Ирина Алферова и дочь Ксения у себя дома в Москве, 1982 год

11/13 У Александра Гаврииловича остались две дочери от разных женщин, причем второму ребенку актера на момент кончины отца еще не исполнилось и года. На фото: Александр Абдулов, его супруга Ирина Алферова и дочь Ксения у себя дома в Москве, 1982 год

«Он сгорал на глазах при такой интенсивной жизни. У него были проблемы с ногами — не хватило времени долечить их. Мне кажется, у Саши за год проходило все пять лет. Почти как на войне. Но он чувствовал себя комфортно. Возможно, нужно было бросить все и позаботиться о здоровье. Но он считал, что жизнь и так штука короткая», — цитирует коллегу Абдулова «Комсомольская правда»

10/13 «Он сгорал на глазах при такой интенсивной жизни. У него были проблемы с ногами — не хватило времени долечить их. Мне кажется, у Саши за год проходило все пять лет. Почти как на войне. Но он чувствовал себя комфортно. Возможно, нужно было бросить все и позаботиться о здоровье. Но он считал, что жизнь и так штука короткая», — цитирует коллегу Абдулова «Комсомольская правда»

По его словам, любимый всеми актер «сгорал на глазах» от сумасшедшего темпа жизни

9/13 По его словам, любимый всеми актер «сгорал на глазах» от сумасшедшего темпа жизни

«У Абдулова болела спина, и кто-то ему посоветовал пить сильные обезболивающие, которые, как я думаю, спровоцировали язву желудка. А на самом деле это была история с легкими, боль от которых отдавалась в позвоночник, — говорил товарищ Абдулова в одном из интервью

8/13 «У Абдулова болела спина, и кто-то ему посоветовал пить сильные обезболивающие, которые, как я думаю, спровоцировали язву желудка. А на самом деле это была история с легкими, боль от которых отдавалась в позвоночник, — говорил товарищ Абдулова в одном из интервью

Как позднее рассказывал один из друзей и коллег артиста, злосчастный рак, скорее всего, можно было обнаружить задолго до четвертой стадии болезни

7/13 Как позднее рассказывал один из друзей и коллег артиста, злосчастный рак, скорее всего, можно было обнаружить задолго до четвертой стадии болезни

Актер скончался 3 января 2008 года в Москве в возрасте 54 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище. 29 мая народному артисту РСФСР исполнилось бы 65 лет

6/13 Актер скончался 3 января 2008 года в Москве в возрасте 54 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище. 29 мая народному артисту РСФСР исполнилось бы 65 лет

В сентябре 2007 года Абдулову был диагностирован рак легкого в неизлечимой четвертой стадии

5/13 В сентябре 2007 года Абдулову был диагностирован рак легкого в неизлечимой четвертой стадии

Абдулов обладал широчайшим диапазоном, сыграв в общей сложности 112 ролей в фильмах различных жанров, включая «Чародеи», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Десять негритят», «Убить дракона», «Храни меня, мой талисман», «Карнавал» и «Сукины дети»

4/13 Абдулов обладал широчайшим диапазоном, сыграв в общей сложности 112 ролей в фильмах различных жанров, включая «Чародеи», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Десять негритят», «Убить дракона», «Храни меня, мой талисман», «Карнавал» и «Сукины дети»

Дебют же Абдулова в кино состоялся в 1974 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Всесоюзную известность он получил в 1978 году после роли Медведя в фильме Захарова «Обыкновенное чудо»

3/13 Дебют же Абдулова в кино состоялся в 1974 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Всесоюзную известность он получил в 1978 году после роли Медведя в фильме Захарова «Обыкновенное чудо»

Одной из самых известных работ Абдулова в Ленкоме стала роль в спектакле «Юнона и Авось». За роль в постановке «Варвар и еретик» был удостоен высшей российской театральной награды «Хрустальная Турандот»

2/13 Одной из самых известных работ Абдулова в Ленкоме стала роль в спектакле «Юнона и Авось». За роль в постановке «Варвар и еретик» был удостоен высшей российской театральной награды «Хрустальная Турандот»

Актер театра и кино, режиссер и певец Александр Абдулов начал свою карьеру в середине 70-х годов: главный режиссер Ленкома Марк Захаров принял его в свою труппу в 1975-м году, с тех пор актер работал только в этом театре

1/13 Актер театра и кино, режиссер и певец Александр Абдулов начал свою карьеру в середине 70-х годов: главный режиссер Ленкома Марк Захаров принял его в свою труппу в 1975-м году, с тех пор актер работал только в этом театре

29 мая советскому и российскому актеру театра и кино Александру Абдулову исполнилось бы 65 лет. Жизненный путь великого артиста, безвременно ушедшего в результате страшной болезни — в материале «Газеты.Ru».

Александр Абдулов, один из самых любимых и почитаемых зрителями артистов родился в 1953 году в Тобольске , где его отец в то время работал режиссером театра. Уже в 1956-м семья Абдулова вернулась в Фергану — к слову, именно этот город сам Александр Гавриилович считал своей родиной. Здесь же он еще в пятилетнем возрасте дебютирует на сцене — в спектакле «Кремлевские куранты» Русского драматического театра, худруком и создателем которого был Гавриил Абдулов, его папа.

К актерской карьере Абдулов поначалу не стремился, отдавая большее предпочтение спорту, однако все-таки попытался — пусть и по настоянию отца — поступить в театральное училище имени Щепкина в Москве : как оказалось, неудачно. Вернувшись домой, будущий народный артист РСФСР начинает учебу на факультете физкультуры Ферганского государственного педагогического института — благо, Абдулов в юношестве профессионально занимался фехтованием и даже был мастером спорта.

Его отношения с педагогическим, впрочем, получаются недолгими: всего спустя год Александр Гавриилович делает еще одну попытку стать актером и достигает в этом успеха. Абдулова принимают в ГИТИС.

Еще будучи студентом, артист дебютирует в кино — эпизодическая роль морпеха Козлова в ленте «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» Михаила Пташука станосится для него первой. Всего спустя год, в 1975-м, Абдулова замечают в «Ленкоме». Молодого актера в столичный театр приглашает лично главный режиссер Марк Захаров , выделивший для себя талантливого студента в дипломном спектакле. Уже вскоре Абдулов впервые появляется на сцене «Ленкома»: ему доверяют роль лейтенанта Плужникова в спектакле по роману Бориса Васильева «В списках не значился».

Слава настигает Александра Гаврииловича немногим позднее, в 1978-м, когда на экраны выходит фильм «Обыкновенное чудо», поставленный все тем же Захаровым. Игра актера в картине по произведению Евгения Шварца настолько приходится по душе и зрителям, и режиссерам, что в распоряжении Абдулова тут же оказываются множественные предложения о звездных ролях.

Артист делает выбор свой выбор, и он оказывается правильным — уже в 1979-м проходят премьеры культовых фильмов «Место встречи изменить нельзя», «Тот самый Мюнхгаузен» и, конечно же, « С любимыми не расставайтесь», еще более закрепляющие успех молодого актера.

Параллельно с этим развивается и театральная карьера Абдулова: чего только стоит партия губернатора Калифорнии Фернандо в знаменитой рок-опере «Юнона и Авось».

Абдулова всегда выделяло умение ярко исполнить второстепенную, а то и третьестепенную роль. Так, например, было в культовой картине «Десять негритят» (1987) Станислава Говорухина по одноименному детективу Агаты Кристи, где Александр Гавриилович предстал в роли Энтони Марстона — имея совсем немного экранного времени, актер сумел стать одним из ярчайших явлений ленты, актерскому составу которой и без него можно было лишь завидовать.

Ближе к нулевым Абдулов решил попробовать себя режиссером, сняв среди прочего «Бременских музыкантов и Co». Вместе с тем он продолжал активную актерскую деятельность, работая в целом ряде проектов одновременно.

Все изменилось во второй половине 2007-го. В августе у Абдулова обострилась язва, на фоне проведенной по этому поводу операции начались серьезные проблемы с сердцем, а врачи констатировали ему неизлечимую стадию рака легкого, возникшего, как считается, в результате многолетнего курения…

В декабре он выписался из больницы и в последний раз официально вышел в свет — на торжественную церемонию, проходившую в Кремле.

Александра Гаврииловича не стало 3 января 2008-го — в критическом состоянии он был доставлен в госпиталь, где вскоре скончался.

Как позднее рассказывал один из друзей и коллег артиста, злосчастный рак, скорее всего, можно было обнаружить задолго до четвертой стадии болезни.

«У Абдулова болела спина, и кто-то ему посоветовал пить сильные обезболивающие, которые, как я думаю, спровоцировали язву желудка. А на самом деле это была история с легкими, боль от которых отдавалась в позвоночник, — говорил товарищ Абдулова в одном из интервью.

По его словам, любимый всеми актер «сгорал на глазах» от сумасшедшего темпа жизни.

«Он сгорал на глазах при такой интенсивной жизни. У него были проблемы с ногами — не хватило времени долечить их. Мне кажется, у Саши за год проходило все пять лет. Почти как на войне. Но он чувствовал себя комфортно. Возможно, нужно было бросить все и позаботиться о здоровье. Но он считал, что жизнь и так штука короткая», — цитирует коллегу Абдулова «Комсомольская правда».

У Александра Гаврииловича остались две дочери от разных женщин, причем второму ребенку актера на момент кончины отца еще не исполнилось и года.

Панихида по Абдулову состоялась спустя несколько дней после его смерти в «Ленкоме», которому тот верой и правдой служил на протяжении стольких лет.

Прощаясь с артистом, актер Олег Янковский заявил, что Абдулов «ушел из жизни ребенком».

«Наш дом так осиротел за последние годы, что и слов нет, и слез, а когда дети уходят, то вообще рвется логика. Я не оговорился, потому что он ушел от нас ребенком. Его первая роль была на этой сцене, здесь он формировался, окреп, делал глупости и делал прекрасное», — сказал тогда Янковский.

Спустя 10 лет, 29 мая 2018 года, в «Ленкоме» вновь будут вспоминать Абдулова — во вторник в театре состоится вечер памяти народного артиста, участие в котором примут многие актеры труппы.