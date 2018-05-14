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Звезда «Брата-2» госпитализирован
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Звезда «Брата-2» госпитализирован 

Рамблер 1 час назад
Актер Дмитрий Орлов, известный по фильмам «Брат-2» и «Сестры», госпитализирован в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
1/8  Актера Дмитрия Орлова доставили в одну из столичных клиник, обследовали и обнаружили серьёзное заболевание
Фото:
2/8  По сообщению Life.ru через несколько месяцев актеру предстоит сложная операция
Фото:
3/8  Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита
Фото:
4/8  Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах»
Фото:
5/8  За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль
Фото:
6/8  На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование
Фото:
7/8 
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Фото:
Актер Дмитрий Орлов госпитализирован в Москве. Как пишет телеграм-канал Mash, его доставили в одну из столичных клиник, обследовали и обнаружили серьёзное заболевание.
Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита. Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах». За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль.
На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование.
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