Звезда «Брата-2» госпитализирован 

Актер Дмитрий Орлов, известный по фильмам «Брат-2» и «Сестры», госпитализирован в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
1/8 Актера Дмитрия Орлова доставили в одну из столичных клиник, обследовали и обнаружили серьёзное заболевание
Фото:
"Сестры" (2001)
2/8 По сообщению Life.ru через несколько месяцев актеру предстоит сложная операция
Фото:
«Первый после Бога»
3/8 Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита
Фото:
"Брат-2"
4/8 Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах»
Фото:
"Сестры" (2001)
5/8 За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль
Фото:
public domain
6/8 На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование
Фото:
"Благие намерения" (2017)
7/8
Фото:
public domain
8/8
Фото:
"Благие намерения" (2017)
Актер Дмитрий Орлов госпитализирован в Москве. Как пишет телеграм-канал Mash, его доставили в одну из столичных клиник, обследовали и обнаружили серьёзное заболевание.
Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита. Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах». За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль.
На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование.