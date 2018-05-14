Звезда «Брата-2» госпитализирован

На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование

6/8 На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование

За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль

5/8 За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль

Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах»

4/8 Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах»

Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита

3/8 Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита

По сообщению Life.ru через несколько месяцев актеру предстоит сложная операция

2/8 По сообщению Life.ru через несколько месяцев актеру предстоит сложная операция

Актера Дмитрия Орлова доставили в одну из столичных клиник, обследовали и обнаружили серьёзное заболевание

1/8 Актера Дмитрия Орлова доставили в одну из столичных клиник, обследовали и обнаружили серьёзное заболевание

Актер Дмитрий Орлов, известный по фильмам «Брат-2» и «Сестры», госпитализирован в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Актер Дмитрий Орлов госпитализирован в Москве . Как пишет телеграм-канал Mash, его доставили в одну из столичных клиник, обследовали и обнаружили серьёзное заболевание.

Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита. Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах». За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль.

На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование.