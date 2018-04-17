«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой 

1/8 В недавнем интервью Sobesednik.ru Гоген Солнцев признался, что сексуальная жизнь с супругой его полностью удовлетворяет: «Мы не пуритане. Уже больше года живем совершенно нормальной, обычной семейной жизнью. У меня не такой большой опыт сексуальной жизни, чтобы сравнивать Катю с другими. Но могу сказать, что мне с ней комфортно и гармонично!... @solntcev Фото:

2/8 ...До сих пор помню наш первый интим. Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда были после ресторана, где выпили вина. Потом все и случилось! Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками. Уверяю вас: она даст фору любой молодухе» @solntcev Фото:

3/8 Однако потомство молодожены не планируют. В этом честно признался Гоген на передаче "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым Фото: @solntcev

4/8 Впервые Гоген и Екатерина увидели друг друга четыре года назад. Терешкович длительное время работала филологом, однако всю жизнь мечтала быть актрисой театра. Также женщина всегда хотела познакомиться с Солнцевым Фото: instagram.com/stepanmen

5/8 Гоген впечатлил Терешкович, что она сразу же после первой встречи решила дать ему денег ТАСС Фото:

6/8 В феврале 37-летний Гоген Солнцев и 72-летняя Екатерина Терешкович сначала обвенчались, а потом отправились в совместное путешествие в Доминикану. В апреле пара расписалась Фото: @solntcev

7/8 Шоумен признался: у его возлюбленной не так много денег, как всем кажется Фото: @solntcev