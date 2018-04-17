«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой 

Бывший участник «Дома-2» и шоумен Гоген Солнцев 12 апреля женился на 72-летней бизнесвумен Екатерине Терешкович. В недавнем интервью он рассказал про секс с супругой-пенсионеркой.
1/8 В недавнем интервью Sobesednik.ru Гоген Солнцев признался, что сексуальная жизнь с супругой его полностью удовлетворяет: «Мы не пуритане. Уже больше года живем совершенно нормальной, обычной семейной жизнью. У меня не такой большой опыт сексуальной жизни, чтобы сравнивать Катю с другими. Но могу сказать, что мне с ней комфортно и гармонично!...
2/8 ...До сих пор помню наш первый интим. Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда были после ресторана, где выпили вина. Потом все и случилось! Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками. Уверяю вас: она даст фору любой молодухе»
3/8 Однако потомство молодожены не планируют. В этом честно признался Гоген на передаче "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым
Фото:
@solntcev
4/8 Впервые Гоген и Екатерина увидели друг друга четыре года назад. Терешкович длительное время работала филологом, однако всю жизнь мечтала быть актрисой театра. Также женщина всегда хотела познакомиться с Солнцевым
Фото:
instagram.com/stepanmen
5/8 Гоген впечатлил Терешкович, что она сразу же после первой встречи решила дать ему денег