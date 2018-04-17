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«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой
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«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой 

Рамблер 1 час назад
Бывший участник «Дома-2» и шоумен Гоген Солнцев 12 апреля женился на 72-летней бизнесвумен Екатерине Терешкович. В недавнем интервью он рассказал про секс с супругой-пенсионеркой.
1/8  В недавнем интервью Sobesednik.ru Гоген Солнцев признался, что сексуальная жизнь с супругой его полностью удовлетворяет: «Мы не пуритане. Уже больше года живем совершенно нормальной, обычной семейной жизнью. У меня не такой большой опыт сексуальной жизни, чтобы сравнивать Катю с другими. Но могу сказать, что мне с ней комфортно и гармонично!...
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2/8  ...До сих пор помню наш первый интим. Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда были после ресторана, где выпили вина. Потом все и случилось! Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками. Уверяю вас: она даст фору любой молодухе»
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3/8  Однако потомство молодожены не планируют. В этом честно признался Гоген на передаче "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым
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4/8  Впервые Гоген и Екатерина увидели друг друга четыре года назад. Терешкович длительное время работала филологом, однако всю жизнь мечтала быть актрисой театра. Также женщина всегда хотела познакомиться с Солнцевым
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5/8  Гоген впечатлил Терешкович, что она сразу же после первой встречи решила дать ему денег
Фото:
6/8  В феврале 37-летний Гоген Солнцев и 72-летняя Екатерина Терешкович сначала обвенчались, а потом отправились в совместное путешествие в Доминикану. В апреле пара расписалась
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7/8  Шоумен признался: у его возлюбленной не так много денег, как всем кажется
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8/8  Свадьба и медовый месяц будут оплачены им
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Свадьба экс-участника "Дома-2" Гогена Солнцева с 72-летней Екатериной Терешкович стала неожиданной для многих. Гоген уверяет, что его избранница может составить конкуренцию любой молодой девушке.
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