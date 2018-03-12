Трагедия в семье Лозы 

1/7 По словам Юрия Лозы, он находится в шоке от случившегося. Он отметил, что когда такое происходит где-то в отдаленных районах, «ищешь оправдания в среде обитания и невозможности контроля», однако когда это происходит так близко «просто отказываешься поверить в случившееся» ТАСС Фото:

2/7 "Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное", — написал певец на Facebook. На фото: погибший молодой человек Фото: ВКонтакте

3/7 Девушка, которую спас погибший молодой человек Фото: ВКонтакте

4/7 Момент нападения собак, попавший на камеру видеонаблюдения Фото: LIFE SHOT

5/7 Погибший молодой человек и его девушка, которая через месяц родит ребёнка Фото: ВКонтакте

6/7 Лоза также отметил, что всегда был против разведения крупных собак там, где в них нет необходимости, и выразил надежду, что этот случай не будет "спущен на тормозах" РИА Новости Фото: