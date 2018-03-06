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«Руки-базуки» стал блондинкой
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«Руки-базуки» превратился в девушку 

Рамблер 1 час назад
«Руки-базуки» меняет имидж — на этот раз Кирилл Терешин показался в образе блондинки с длинными волосами.
1/8  Кирилл Терешин снова сменил имидж, представ в образе гламурной блондинки
Фото:
2/8  В Сети появились фото и видео с эпатажной фотосессии, во время которой молодой человек позирует с голым торсом, посыпанным золотыми блестками.
Фото:
3/8  Некоторые пользователи даже пошутили, что он копирует образ актрисы Дженнифер Лоуренс
Фото:
4/8 
Фото:
5/8  Молодой человек неоднократно проводил эксперименты со своей внешностью: сперва он увеличил руки небезопасными способом, вкалывая в бицепсы синтол
Фото:
6/8  После этого он нарастил ногти, сделал короткую стрижку и покрасил волосы в яркие цвета: малиновый, синий и желтый. Действия Кирилла Терешина не остались незамеченными — на него обратили внимание СМИ. Два раза он становился гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Фото:
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Фото:
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Фото:
Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся благодаря своим раздувшимся из-за синтола конечностям, продолжает удивлять поклонников.
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