«Руки-базуки» стал блондинкой

«Руки-базуки» меняет имидж — на этот раз Кирилл Терешин показался в образе блондинки с длинными волосами.
1/8 Кирилл Терешин снова сменил имидж, представ в образе гламурной блондинки
Фото:
vk.com/slacker26rus
2/8 В Сети появились фото и видео с эпатажной фотосессии, во время которой молодой человек позирует с голым торсом, посыпанным золотыми блестками.
Фото:
vk.com/slacker26rus
3/8 Некоторые пользователи даже пошутили, что он копирует образ актрисы Дженнифер Лоуренс
Фото:
instagram.com/glitteromania
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Фото:
vk.com/slacker26rus
5/8 Молодой человек неоднократно проводил эксперименты со своей внешностью: сперва он увеличил руки небезопасными способом, вкалывая в бицепсы синтол
Фото:
vk.com/slacker26rus
6/8 После этого он нарастил ногти, сделал короткую стрижку и покрасил волосы в яркие цвета: малиновый, синий и желтый. Действия Кирилла Терешина не остались незамеченными — на него обратили внимание СМИ. Два раза он становился гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"