«Руки-базуки» стал блондинкой

В Сети появились фото и видео с эпатажной фотосессии, во время которой молодой человек позирует с голым торсом, посыпанным золотыми блестками.

2/8 В Сети появились фото и видео с эпатажной фотосессии, во время которой молодой человек позирует с голым торсом, посыпанным золотыми блестками.

Молодой человек неоднократно проводил эксперименты со своей внешностью: сперва он увеличил руки небезопасными способом, вкалывая в бицепсы синтол

5/8 Молодой человек неоднократно проводил эксперименты со своей внешностью: сперва он увеличил руки небезопасными способом, вкалывая в бицепсы синтол

6/8 После этого он нарастил ногти, сделал короткую стрижку и покрасил волосы в яркие цвета: малиновый, синий и желтый. Действия Кирилла Терешина не остались незамеченными — на него обратили внимание СМИ. Два раза он становился гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"