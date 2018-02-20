Петр Гара накануне смерти пытался скрыться

Певица Афина Делиониди , дружившая с убитым в Москве шансонье Петром Гарой, заявила, что в последнее время он занимал деньги у многих людей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Делиониди, речь идет о «небольших суммах» — 25-30 тысяч рублей. Он подчеркнула, что он не был замешан в «плохих вещах». Его убийство она назвала «загадкой» и «шоком» для всех.

Певица рассказала, что Гара был «добрым, солнечным» человеком, которого все любили. По ее словам, врагов у него не было, он жил спокойно и мирно. Делиониди в последний раз видела шансонье 14 января на вечеринке. Она не заметила, что он грустил или вел себя странно, все артисты пели и танцевали вместе.

Дни.ру сообщает, что за день до гибели певец пытался срочно уехать из Москвы в Краснодар.

По данным «Коммерсанта», 35-летний Гара (настоящая фамилия — Петренко) был найден мертвым в столичной квартире 19 февраля. На его теле обнаружили пять ножевых ранений. По факту случившегося правоохранители возбудили дело об убийстве.

Как сообщает «Россия 24» со ссылкой на следователей, по одной из основных версий, певца 14 февраля убил его близкий друг, с которым они вместе снимали квартиру.

Гара начал карьеру певца в Краснодаре, а позже переехал в Москву. В феврале и марте этого года у него были запланированы выступления в клубах Москвы и Санкт-Петербурга.