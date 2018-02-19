В Москве убили певца Петра Гару

В Москве нашли убитым певца Петра Гару

Певца Петра Гару нашли зарезанным в его съемной квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Huepub

Тело Гары со следами ножевых ранений нашли в ванной облитым хлоркой. В квартире был разбит телевизор и разбросаны вещи. Сломанный мобильный телефон лежал на полу. Предположительно, из квартиры исчезли ценные вещи и деньги.

Как сообщают «Дни.ру», квартиру в Отрадном Гара снимал вместе с любовником. Именно его следователи и подозревают в убийстве. Последний раз их видели вдвоем 14 февраля.

Тело Гары со следами ножевых ранений нашли в ванной облитым хлоркой. Убийца нанес Гаре семь ударов: три в грудь и четыре в живот.

В квартире обнаружены следы борьбы: разбит телевизор, разбросаны вещи, сломан мобильный телефон певца. Кроме того, в квартире была заперта собака Гары.