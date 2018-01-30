Звездные уголовники

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Знаменитости, отмотавшие сроки в советских тюрьмах 

Рамблер 51 минуту назад
В советское время через тюрьмы прошли миллионы людей, в том числе знаменитых. Звезды культуры и бизнеса, которых в СССР постигла судьба заключенных — в нашей подборке.
1/8  19 августа 1980 года военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил Алишера Усманова, сына прокурора Ташкента, к 8 годам лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки
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2/8  Усманов вышел на свободу раньше положенного срока “за примерное поведение”, но всё равно отсидел 6 лет. В 2000 году приговор был пересмотрен Верховным судом уже независимого Узбекистана и признан полностью сфабрикованным
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3/8  Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи из “Белого солнца пустыни”, полтора года провел в тюрьме за тунеядство. Актер рассказывал, что в тюрьму его решил посадить участковый
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4/8  Актер описывает этот эпизод так: “Участковый говорит: «Ты 4 месяца в году не работал — значит, тунеядец». Я его спрашиваю: «Зачем посадить хочешь?» А он: «Меня жаба душит! Ты живешь один, 25 метров комната. А я с семьей, жена и ребенок, на 18 метрах»”
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5/8  Когда актер вышел, то, по его словам, все от него отвернулись, и ему пришлось связаться с рецидивистами. Попался он во время кражи, после чего получил еще 4 года. Но свобода длилась недолго и он снова попал за решетку за кражу, уже на 2,5 года
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6/8  Российский музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис вывел на стадионы Виктора Цоя, сделал популярной рок-группу "Технология", раскрутил Влада Сташевского и Диму Билана. Но до того, как стать известным продюсером - Айзеншпис отсидел в общей сложности 17 лет
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7/8  Этот срок сложился из двух приговоров за одно и то же преступление - незаконные махинации с иностранной валютой, а также из предварительного заключения по третьему “экономическому” делу
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8/8  Арчил Гомиашвили - Остап Бендер из фильма «Двенадцать стульев» несколько раз сидел в тюрьме за хулиганство и воровство. В 1943 году Гомиашвили устроился в Тбилисский театр русской драмы им. Грибоедова. Как-то ночью они вместе с другом срезали со всех кресел кожу и продали ее сапожнику. Друзей арестовали. Арчил получил два года в исправительном лагере под Тбилиси
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В народе говорят: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Но всенародная известность не всегда спасала известных людей от наказания за нарушение закона.
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