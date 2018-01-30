Звездные уголовники

В советское время через тюрьмы прошли миллионы людей, в том числе знаменитых. Звезды культуры и бизнеса, которых в СССР постигла судьба заключенных — в нашей подборке.
1/8 19 августа 1980 года военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил Алишера Усманова, сына прокурора Ташкента, к 8 годам лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки
Фото:
Из личного архива Алишера Усманова
2/8 Усманов вышел на свободу раньше положенного срока “за примерное поведение”, но всё равно отсидел 6 лет. В 2000 году приговор был пересмотрен Верховным судом уже независимого Узбекистана и признан полностью сфабрикованным
3/8 Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи из “Белого солнца пустыни”, полтора года провел в тюрьме за тунеядство. Актер рассказывал, что в тюрьму его решил посадить участковый
Фото:
«Белое солнце пустыни»
4/8 Актер описывает этот эпизод так:
“Участковый говорит: «Ты 4 месяца в году не работал — значит, тунеядец». Я его спрашиваю: «Зачем посадить хочешь?» А он: «Меня жаба душит! Ты живешь один, 25 метров комната. А я с семьей, жена и ребенок, на 18 метрах»”
Фото:
"Спецназ" (2002)
5/8 Когда актер вышел, то, по его словам, все от него отвернулись, и ему пришлось связаться с рецидивистами. Попался он во время кражи, после чего получил еще 4 года. Но свобода длилась недолго и он снова попал за решетку за кражу, уже на 2,5 года
Фото:
"Шеф" (2011)
6/8 Российский музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис вывел на стадионы Виктора Цоя, сделал популярной рок-группу "Технология", раскрутил Влада Сташевского и Диму Билана. Но до того, как стать известным продюсером - Айзеншпис отсидел в общей сложности 17 лет
8/8 Арчил Гомиашвили - Остап Бендер из фильма «Двенадцать стульев» несколько раз сидел в тюрьме за хулиганство и воровство. В 1943 году Гомиашвили устроился в Тбилисский театр русской драмы им. Грибоедова. Как-то ночью они вместе с другом срезали со всех кресел кожу и продали ее сапожнику. Друзей арестовали. Арчил получил два года в исправительном лагере под Тбилиси