Звездные уголовники

1/8 19 августа 1980 года военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил Алишера Усманова, сына прокурора Ташкента, к 8 годам лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки Фото: Из личного архива Алишера Усманова

2/8 Усманов вышел на свободу раньше положенного срока “за примерное поведение”, но всё равно отсидел 6 лет. В 2000 году приговор был пересмотрен Верховным судом уже независимого Узбекистана и признан полностью сфабрикованным ТАСС Фото:

3/8 Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи из “Белого солнца пустыни”, полтора года провел в тюрьме за тунеядство. Актер рассказывал, что в тюрьму его решил посадить участковый Фото: «Белое солнце пустыни»

4/8 Актер описывает этот эпизод так: “Участковый говорит: «Ты 4 месяца в году не работал — значит, тунеядец». Я его спрашиваю: «Зачем посадить хочешь?» А он: «Меня жаба душит! Ты живешь один, 25 метров комната. А я с семьей, жена и ребенок, на 18 метрах»” Фото: "Спецназ" (2002)

5/8 Когда актер вышел, то, по его словам, все от него отвернулись, и ему пришлось связаться с рецидивистами. Попался он во время кражи, после чего получил еще 4 года. Но свобода длилась недолго и он снова попал за решетку за кражу, уже на 2,5 года Фото: "Шеф" (2011)

6/8 Российский музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис вывел на стадионы Виктора Цоя, сделал популярной рок-группу "Технология", раскрутил Влада Сташевского и Диму Билана. Но до того, как стать известным продюсером - Айзеншпис отсидел в общей сложности 17 лет ТАСС Фото:

7/8 Этот срок сложился из двух приговоров за одно и то же преступление - незаконные махинации с иностранной валютой, а также из предварительного заключения по третьему “экономическому” делу ТАСС Фото: