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В мучительной смерти Державина нашли страшное совпадение
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В мучительной смерти Державина нашли страшное совпадение 

Дни.ру 6 часов назад

По загадочному стечению обстоятельств Михаил Державин умер в тот же день, что и его давний партнер по сцене. Артист Роман Ткачук погиб 10 января 1994 года.

Актеры вместе играли в телесериале "Кабачок "13 стульев". Передача, которая, по словам Михаила Михайловича, была первой по-настоящему народной программой, принесла славу и Ткачуку и Державину. Роман Денисович запомнился зрителям благодаря роли пана Владека. За эту работу он удостоился звания Заслуженного деятеля культуры Польши. Михаил Державин же был ведущим "Кабачка".

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Он завоевал любовь зрителей остроумием и юмором. Под чары артиста попали и его коллеги. По воспоминаниям актрисы Театра Сатиры Натальи Селезневой, вся труппа была очарована Державиным. В интервью телеканалу НТВ она рассказала, что Михаил Михайлович был потрясающим человеком, обладавшим потрясающим юмором.

"Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня", — заключила Селезнева.

О своей утрате рассказала и вдова знаменитого артиста. Роксана Бабаян, прожившая в браке с Державиным 37 лет, добрым словом вспомнила погибшего мужа.

"Обладал природным теплом — печечка такая. Никогда никого ни о чем не просил, претензий не предъявлял и был самодостаточным. Не говорил одно, думал другое, а делал третье — в нашей семье такое не принято", — приводит ее слова газета "Московский Комсомолец".

По словам Бабаян, единственной причиной их разногласий становилось только манкирование Державина собственным здоровьем: "Ссорились, только если он забывал принимать лекарства, померить давление и выходили с Шурой на сцену с давлением 200. Все было во имя его здоровья, а оно у него было плохое". В итоге именно болезнь сгубила знаменитого артиста.

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