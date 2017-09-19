Урганта раскритиковали за новую шутку

Волынец раскритиковала шуточную попытку ведущего «воскресить» лежащего в «позе трупа» в студии «Вечернего Урганта» актера Алексея Кравченко , который сыграл в сериале погибшего смертью храбрых героя Макара Морозова. Ургант заявил актеру, что ему не заплатят за участие в сериале, после чего Кравченко «якобы в ужасе „восстает из мертвых“, имитируя жуткий хрип».

«Весь ужас происходящего «юмора» отягощается тем, что эта несмешная на самом деле шутка разыгрывается через минуту после окончания картины, когда зритель еще не успел выйти из состояния проживания происходящего на экране», — подчеркнула общественница (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она назвала поступок Урганта «оскорблением чувств телезрителей». «Надо знать где и когда можно устраивать такой зашквар. Уж точно не на костях наших дедов, погибших за Родину», — возмутилась Волынец.

По ее мнению, в России «пришла пора начинать импортозамещение смыслов, и забывшиеся урганты для этой цели точно не подходят».