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Урганта раскритиковали за новую шутку
Председатель Национального родительского комитета, эксперт Общественной палаты РФ Ирина Волынец заявила, что ведущий Иван Ургант стал ей «омерзителен» после штуки над героем телесериала про Великую Отечественную войну «Отчий берег». Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Волынец раскритиковала шуточную попытку ведущего «воскресить» лежащего в «позе трупа» в студии «Вечернего Урганта» актера Алексея Кравченко, который сыграл в сериале погибшего смертью храбрых героя Макара Морозова. Ургант заявил актеру, что ему не заплатят за участие в сериале, после чего Кравченко «якобы в ужасе „восстает из мертвых“, имитируя жуткий хрип».
«Весь ужас происходящего «юмора» отягощается тем, что эта несмешная на самом деле шутка разыгрывается через минуту после окончания картины, когда зритель еще не успел выйти из состояния проживания происходящего на экране», — подчеркнула общественница (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Она назвала поступок Урганта «оскорблением чувств телезрителей». «Надо знать где и когда можно устраивать такой зашквар. Уж точно не на костях наших дедов, погибших за Родину», — возмутилась Волынец.
По ее мнению, в России «пришла пора начинать импортозамещение смыслов, и забывшиеся урганты для этой цели точно не подходят».
Незадолго до этого резонанс получила шутка Урганта про «соловьиный помет». В ходе шоу «Вечерний Ургант» ведущий попробовал крем для лица, который принесла гостья программы Ирена Понарошку. Ургант сказал, что это средство приятно пахнет. Затем он узнал, что оно сделано из соловьиного помета. «Это хорошее название для программы на канале „Россия 1“, — пошутил Ургант, намекнув на ведущего этого телеканала Владимира Соловьева. Позже в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Соловьев заявил, что Ургант «гаденько шутит про него», чтобы не попасть в базу украинского сайта «Миротворец».
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