Главные события у вас в почте
Быков сочинил стих про конфликт Урганта и Соловьева
Дмитрий Быков отреагировал на конфликт ведущих, о котором подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД.
Ведущий передачи «Вечерний Ургант» опрометчиво пошутил про «соловьиный помет» как «хорошее название для передачи на „России-1“. Владимир Соловьев немедленно воспринял это на свой счет и даже заявил, что шутка Урганта была санкционирована руководством «Первого канала». Все это вылилось буквально в «войну телеканалов» с подключением все новых лиц.
Быков, оценивая последние события в медиа-сфере, написал (полный текст стихотворения — на Sobesednik.ru):
Пленительный Ургант, любимец Москвы
И даже России, чего там,
От ног до красивой своей головы
Покрыт соловьиным пометом.
Среди повсеместных словесных боев
Ты был добродушен и светел,
Но нынче пометил тебя Соловьев,
И ты его тоже пометил.
Поэт заключает:
Сегодня один разрешенный формат —
Кидаться друг в друга пометом.
Конечно, и эта эпоха пройдет —
Недолго нам ждать поворота;
Присвоят ей, верно, названье «Помет».
Мы жили в период помета.
Оставить комментарий