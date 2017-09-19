Быков сочинил стих про конфликт Урганта и Соловьева

Ведущий передачи «Вечерний Ургант» опрометчиво пошутил про «соловьиный помет» как «хорошее название для передачи на „России-1“. Владимир Соловьев немедленно воспринял это на свой счет и даже заявил, что шутка Урганта была санкционирована руководством «Первого канала». Все это вылилось буквально в «войну телеканалов» с подключением все новых лиц.

Быков, оценивая последние события в медиа-сфере, написал (полный текст стихотворения — на Sobesednik.ru):

Пленительный Ургант, любимец Москвы

И даже России, чего там,

От ног до красивой своей головы

Покрыт соловьиным пометом.

Среди повсеместных словесных боев

Ты был добродушен и светел,

Но нынче пометил тебя Соловьев,

И ты его тоже пометил.

Поэт заключает:

Сегодня один разрешенный формат —

Кидаться друг в друга пометом.

Конечно, и эта эпоха пройдет —

Недолго нам ждать поворота;

Присвоят ей, верно, названье «Помет».

Мы жили в период помета.